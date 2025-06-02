Курс гривни к евро установлен на уровне 47,50 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 3 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,62 грн/долл., то есть гривня ослабла на 9 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте регулятора, относительно европейской валюты гривна резко ослабила позиции. Так, официальный курс евро на вторник установлен на уровне 47,50 грн за один евро, то есть гривня потеряла 43 копейки.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,66/41,69 грн/долл., а евро - 47,56/47,58 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара в "ПриватБанке" 2 июня вырос на 8 копеек и составляет 41,80 гривны за доллар. Курс евро сегодня подорожал на 25 копеек и составляет 47,70 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,20 гривни, а евро - по курсу 46,70 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс валют в Украине сейчас относительно стабилен. Эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает гривну сейчас самым прибыльным и доступным инвестиционным инструментом, и такая ситуация сохранится до осени, а может и до конца года. Он советует продать часть валютной наличности и вложиться в ОВГЗ.

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