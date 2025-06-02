Если это произойдет, то возможность использования этих самолетов для ударов по Украине будет невозможной.

После спецоперации "Паутина" по ударам по российским аэродромам, которую провела Служба безопасности Украины, у России осталась лишь одна авиабаза, на которую она могла бы перебазировать стратегическую авиацию. Речь идет об аэродроме "Украинка" в Амурской области.

Как заявил в комментарии LIGA.net авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Национального авиационного университета Валерий Романенко, если это произойдет, полеты российских бомбардировщиков для ударов по территории Украины станут невозможными.

Романенко пояснил, что "Украинка" - один из крупнейших аэродромов РФ, на котором сосредоточено 182 тяжелый бомбардировочный полк стратегической авиации врага с самолетами Ту-95 МС.

Видео дня

"Туда мы еще не добирались. Если они передислоцируют туда самолеты, это исключит их полеты в Украину, не хватит дальности для полета туда и обратно. Тогда угроза стратегической авиации для нас практически исчезнет. Показательные акции время от времени они смогут делать, но такой регулярности налетов, как было в прошлом году, они уже не выдержат", - высказался Романенко.

Эксперт добавил, что дееспособных самолетов у оккупационной армии осталось мало. Поэтому возможности наносить удары по Украине стратегической авиацией у россиян в ближайшее время будут ограничены.

"Паутина" - что известно об операции СБУ

1 июня 2025 года Украина осуществила серию точечных ударов беспилотниками по меньшей мере пяти военным аэродромам в глубине России. В результате операции, по сообщениям СМИ, были уничтожены или повреждены по меньшей мере восемь стратегических бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие.

Атака стала возможной благодаря секретной операции украинских спецслужб, которые заранее доставили дроны в регион в грузовых контейнерах. Операция показала, что Украина способна поражать критические военные цели в тылу врага.

Вас также могут заинтересовать новости: