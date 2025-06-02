На юге, востоке и юго-востоке местами может быть даже до 30-32 градусов тепла.

На этой неделе в Украине ожидается переменчивая погода, впрочем тепло сохранится. Об этом в комментарии УНИАН рассказала Наталья Птуха, синоптик Украинского гидрометеорологического центра.

Она отметила, что на этой неделе погода будет переменчивой, ожидаются дожди, впрочем на температурный фон они существенно не повлияют.

"Завтра у нас дожди. На Волыни, Ривненщине и Житомирщине - значительные", - сказала эксперт и добавила, что ожидаются также грозы, а местами могут быть град и шквалистое усиление ветра.

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Так, дожди 3 июня преимущественно охватят западные, северные и большинство центральных областей. В то же время 4 июня подобная ситуация с дождями и грозами преимущественно коснется левобережья и Крыма, 5 июня небольшие дожди ожидаются в западных областях, а 6-го дожди будут продвигаться дальше - в восточном направлении. На остальной территории в эти дни преимущественно будет сухо. Птуха сообщила:

"Рассчитываем также на летний режим температуры. И даже в отдельные дни на юге и востоке, юго-восток - там может быть местами до 30-32-х".

3 июня в западных областях, а 4 июня - и в северных из-за дождей ожидается 21-26 градусов тепла. В целом на этой неделе в большинство дней дневная температура во многих областях составит 24-29 градусов, а ночная - 11-18.

На какую погоду рассчитывать в Киеве

Эксперт отметила, что в столице на этой неделе также пройдут дожди. В частности, этой ночью будет без осадков, впрочем днем 3 июня ожидаются кратковременные дожди и грозы. Кое-где даже может быть град и шквалы.

В ночь на 4 июня такие процессы еще будут фиксироваться, а днем уже будет без осадков. 5 июня также пройдет без осадков, а 6 июня снова ожидаются локальные кратковременные дожди.

Погода в июне - прогноз Птухи

Как сообщал УНИАН, ранее Птуха отмечала, что среднемесячная температура в июне ожидается 19-23 градуса, а в горных районах - 15-16. Это на 1,5-2 градуса может быть выше климатической нормы.

В июне ожидается 45-82 миллиметра осадков, а в Карпатах и на Прикарпатье - 103-152 мм, что близко к норме.

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