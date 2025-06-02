3 июня будет переменная облачность, на западе страны - облачно с прояснениями.

Во вторник, 3 июня, в части областей Украины будут идти дожди, а в четырех регионах даже значительные дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По его данным, 3 июня будет переменная облачность, на западе страны - облачно с прояснениями.

"Ночью на северо-западе страны, днем в западных, северных и большинстве центральных областей кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с. На Волыни, Ровенской, Винницкой и Житомирской областях значительные дожди. На остальной территории без осадков", - говорится в сообщении.

Видео дня

Ветер прогнозируют преимущественно юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет 13°...18°, днем - 24°...29°. На юге и востоке страны температура достигнет 32°.

Жителей Харьковской и Сумской областей предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности.

Погода в Украине: актуальные новости

Как сообщал ранее УНИАН, в Укргидрометцентре рассказали о погоде на эту неделю. Как рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха, ожидаются дожди, впрочем на температурный фон они существенно не повлияют.

Если 3 июня дожди преимущественно охватят западные, северные и большинство центральных областей, то 4 июня подобная ситуация с дождями и грозами коснется левобережья и Крыма, 5 июня небольшие дожди ожидаются в западных областях, а 6-го дожди будут продвигаться дальше - в восточном направлении. На остальной территории в эти дни преимущественно будет сухо. Между тем температурный режим будет летний.

Также УНИАН писал, будет ли это лето в Украине рекордно жарким. По словам синоптика Игоря Кибальчича, ожидается теплый июнь со среднемесячной температурой в пределах +18...+23°, что на 0,5-1,8° выше нормы. Рекордной жары в июне не предвидится, но повторяемость опасных погодных явлений, таких как сильные ливни, град и шквалы, может быть достаточно высокой, отметил он. Самые жаркие же дни традиционно будут в июле. Наиболее вероятный период с дневной температурой свыше +30° ожидается во второй половине месяца. Согласно прогнозу на август, и жаркая погода предполагается на большей части территории Украины, особенно в первой половине месяца.

Вас также могут заинтересовать новости: