Она подчеркнула, что Украина имеет право защищать себя.

Атака Украины на российские авиабазы 1 июня показала, что Киев способен успешно защитить себя. Об этом сказала в понедельник премьер-министр Дании Метте Фредериксен перед началом саммита "Бухарестской девятки" в Вильнюсе, сообщает Reuters.

"Я думаю, что они (Украина) имеют право защищать себя, и иногда это включает в себя ответные удары. И, похоже, что они были успешными", - сказала Фредериксен.

Фредериксен также заявила, что крайне важно сосредоточиться на перевооружении Европы.

Видео дня

"Россия представляет угрозу для всех нас, поэтому нам необходимо укреплять наш восточный фланг... Мы должны добиваться прекращения огня, но в то же время мы должны делать то, что необходимо на поле боя в Украине, чтобы они действительно могли выиграть эту войну", - сказала она.

Операция "Паутина"

Операция "Паутина" - это масштабная спецоперация СБУ и ГУР, реализованная 1 июня 2025 года, в ходе которой Украина нанесла удары дронами сразу по четырем военным аэродромам РФ - "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".

Для этого FPV-дроны со взрывчаткой были контрабандно ввезены в Россию, замаскированы в грузовиках и под крышами домов, а затем дистанционно запущены.

Благодаря операции "Паутина" удалось поразить 41 российский самолет, среди которых - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160. Как отмечает эксперт Олег Катков, у РФ нет замены стратегическим бомбардировщикам, речь идет об астрономических цифрах ущерба после ударов.

Вас также могут заинтересовать новости: