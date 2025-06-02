Российский чиновник попал в неловкую ситуацию, пытаясь избежать ответа.

Глава российской делегации на мирных переговорах в Стамбуле Владимир Мединский убежал от журналистов, услышав вопрос об уничтожении стратегических бомбардировщиков РФ в тыловых авиабазах.

Этот момент российские пропагандисты сняли на видео. На кадрах видно, что Мединский чувствовал себя неловко, убегая от ответа на вопрос об ударах по авиабазам. Он ушел, внезапно оборвав общение.

"Все видел, все знаю. Все завтра", - сказал Мединский, убегая от прессы.

Операция "Паутина"

Как сообщал УНИАН, операция "Паутина" - это масштабная секретная военная акция Украины, во время которой было использовано более 150 беспилотников для атак на пять аэродромов глубоко в тылу России.

Цель операции - уничтожить советские тяжелые бомбардировщики, способные нести ядерное оружие. Дроны были тайно доставлены к целям в контейнерах, после чего одновременно запущены для поражения российской авиатехники. Операция стала важным тактическим и моральным ударом по врагу, показывая способность Украины наносить эффективные удары на непредсказуемых направлениях.

По данным российских СМИ, следователи якобы нашли склад в Челябинске, который украинские спецслужбы использовали для хранения дронов, атаковавших российские аэродромы. В помещении нашли гексоген.

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