Россия не будет использовать ядерное оружие против Украины, поскольку боится "грязной бомбы", считает Роман Свитан.

Украине стоит остерегаться российских ударов баллистикой или крылатыми ракетами, а не "Орешником" в ответ на атаки СБУ по аэродромам врага.

Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

"Это идиотизм использовать межконтинентальную баллистическую ракету, чтобы бить под себя. Вряд ли "Орешник" еще будут использовать. Это сделали один раз, чтобы просто показать, не более", - сказал Свитан.

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Он добавил, что россияне также не будут применять против Украины ядерное оружие, поскольку боятся применения Киевом "грязной бомбы". По словам эксперта, последствия от возможного использования Украиной такого типа вооружения будут значительно хуже, чем от применения ядерного оружия Москвой. В то же время РФ может нанести массированный удар по Украине, считает Свитан.

"Удары вроде "Калибра", большая проблема "Искандеры" и KN-23, "Кинжалы" могут использовать в массированной атаке. В ближайшее время ее надо ждать. И связана она может быть не столько из-за ударов по Ту-95, стратегической авиации, а с теми переговорами относительно капитуляции Украины, которые сейчас происходят в Стамбуле", - добавил Свитан.

"Орешник": важные новости

В начале мая Россия снова начала угрожать Украине запуском ракеты "Орешник". на фоне переговоров Москва закрыла воздушное пространство над Капустиным Яром, откуда Россия и запускала в прошлый раз эту ракету. Незадолго до этого, 7 мая российский диктатор Владимир Путин поручил российскому Минобороны определить цели в Украине для удара баллистической ракетой "Орешник".

Перед этим Кремль в течение нескольких месяцев не упоминал об "Орешнике" в публичной плоскости. По мнению политолога Вадима Денисенко, это может быть связано с проблемами, которые возникли у россиян с производством этих ракет.

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