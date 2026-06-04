Палата представителей одобрила ограничение полномочий Трампа по Ирану

На сторону оппозиции перешла группа республиканских сенаторов.

Палата представителей США приняла резолюцию об ограничении военных полномочий президента Дональда Трампа в отношении Ирана. Об этом сообщает CNN, добавив, что это стало "существенным выговором" для Трампа и его подходов к решению конфликта.

Издание отмечает, что демократы как в Палате, так и в Сенате уже несколько раз инициировали голосование по ограничению полномочий Трампа. И в последние недели эти действия получают все большую поддержку среди членов Республиканской партии.

Отмечается, что совместная резолюция, принятая Палатой представителей, должна также быть одобрена и Сенатом. В то же время для ее реализации не требуется подпись президента США. В Палате резолюция получила 215 голосов "за", тогда как 208 были "против". Ее поддержали, в частности, четверо республиканцев, которые фактически перешли на сторону оппозиции. Речь идет о Томасе Масси, Брайане Фицпатрике, Томе Баррете и Уоррене Дэвидсоне.

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Война на Ближнем Востоке: важные новости

Напомним, ранее стало известно, что между президентом США Дональдом Трампом и премьером Израиля Биньямином Нетаньяху произошел конфликт на фоне переговоров о завершении войны на Ближнем Востоке. Трамп обвинил Нетаньяху в том, что Израиль виноват в эскалации конфликта в Ливане. Это едва не стало поводом для Ирана выйти из переговоров о завершении войны в регионе.

Сам Трамп ранее неоднократно заявлял, что война в Иране может быть завершена "в ближайшее время". Недавно он также заявил, что не ставит никаких дедлайнов для этого, однако он хочет, чтобы это произошло.

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