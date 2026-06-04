Вторжение стало стратегической ошибкой: Рубио ответил, достигнет ли РФ целей в Украине

Госсекретарь отметил эффективность украинских ударов вглубь российской территории и успехи Сил обороны на поле боя.

Военным путем Россия никогда не достигнет намеченных целей в Украине, достижения которых она требует на переговорах.

Такую уверенность выразил госсекретарь США Марко Рубио во время слушаний в Конгрессе. "Уже почти ни у кого в мире, и, думаю, даже у некоторых россиян, не осталось сомнений, что вторжение в Украину стало стратегической ошибкой. Россия точно не достигнет своих целей, о которых заявила в первый день. И Россия может никогда не достичь военным путем тех целей, которых она сейчас требует на переговорах", – выразил убеждение госсекретарь.

Он отметил эффективность украинских ударов вглубь российской территории и успехи Сил обороны на поле боя.

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Рубио также подчеркнул, что война в Украине может закончиться только дипломатическим путем, и США не отказываются от участия в переговорном процессе.

"Эта война завершится за столом переговоров. Однако достичь этого сложно, ведь позиции сторон остаются очень далекими друг от друга", – отметил он и добавил, что РФ не проявила готовности пойти на уступки для достижения мира.

Поэтому на данный момент перспективы мирных переговоров "не выглядят очень оптимистичными", добавил Рубио.

Переговоры о прекращении войны

После трехсторонних встреч в феврале переговоры в формате Украина-РФ-США приостановились. Причиной назвали войну в Иране.

Чтобы хоть как-то заполнить информационную пустоту по этому вопросу, в Кремле заявили, что считают такие переговоры нецелесообразными, пока Украина не выведет войска из Донбасса.

В мае Рубио заявлял, что переговоры о завершении войны были безрезультатными, но США готовы сделать все возможное, чтобы война в Украине закончилась.

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