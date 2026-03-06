Трамп ответил, когда США завершат операцию в Иране

Президент США заявил, что не устанавливает дедлайнов для завершения войны с Ираном и назвал главной целью недопущение появления иранского ядерного оружия.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не устанавливает никаких временных рамок для завершения войны с Ираном. Об этом он сказал в интервью журналу Time.

"У меня нет временных ограничений ни на что. Я хочу, чтобы это было сделано", – заявил Трамп во время телефонного разговора с журналистами.

Ранее американский президент предполагал, что конфликт может длиться примерно четыре-пять недель, однако аналитики считают, что эти сроки могут измениться в зависимости от политической ситуации в США или от того, будет ли Белый дом считать свои цели достигнутыми.

Цели США в войне

В интервью Трамп назвал главные задачи кампании против Ирана. По его словам, ключевой целью является недопущение создания Тегераном ядерного оружия.

"Они не могут иметь ядерное оружие. Это номер один, два и три. Номер четыре – никаких баллистических ракет", – сказал президент.

Еще одной целью, по словам Трампа, является появление "рационального и рассудительного" руководства в Иране.

Опасения по поводу ответных атак

Президент США также ответил на вопрос о возможных ответных атаках на территории Соединенных Штатов.

"Мы постоянно об этом думаем, мы планируем. Мы ожидаем определенных вещей", – отметил он.

Трамп добавил, что во время войны потерь избежать невозможно: "Когда идет война, некоторые люди умрут".

Операция в Иране – последние заявления Трампа

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты должны быть вовлечены в процесс выбора следующего руководителя Ирана.

По словам Трампа, Вашингтон должен "вместе с Ираном" определить человека, который возглавит страну после гибели верховного лидера Али Хаменеи. Трамп также предположил, что сын покойного лидера Моджтаба Хаменеи, которого называли одним из главных претендентов на власть, вряд ли станет преемником.

