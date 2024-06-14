Демократы и большинство республиканцев не поддержали поправку Марджори Тейлор Грин.

Большинство республиканцев 13 июня вместе с демократами проголосовали против поправки депутата Марджори Тейлор Грин (штат Джорджия) к ежегодному оборонному бюджету, которая предусматривала недопущение направления любых средств на помощь Украине, пишет The Hill.

Отмечается, что решение в Палате представителей поддержали 74 политика (все республиканцы), против были – 343. Большинство республиканцев – 138 – проголосовали "против".

Поправка Грин касалась "Закона об ассигнованиях на национальную оборону" (NDAA). Указывалось, что "никакие средства, предоставленные этим законом, не могут быть использованы для помощи Украине". Председатель Комитета по вооруженным силам Палаты представителей Майк Роджерс (республиканец, штат Аляска), однако, высказал возражения, отметив, что NDAA не предусматривает выделение никаких средств для Украины.

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Он отметил, что поправка прекратит финансирование присутствия морских пехотинцев в посольстве США в Киеве и не позволит Министерству обороны осуществлять мониторинг американских систем вооружений, уже находящихся в Украине. Он призвал членов комитета проголосовать против нее.

Грин также отметила, что NDAA предусматривает почти 300 миллионов долларов для Агентства оборонного сотрудничества, которое, по ее словам, финансирует Украину.

После голосования Грин сказала, что не была удивлена результатом голосования за ее поправку: "Я не ожидала, что она пройдет, вся конференция не поддерживала меня. Но я твердо стою на своем, и подавляющее большинство американского народа не хочет, чтобы их деньги шли в Украину".

Стоит отметить, что Грин и раньше выступала против предоставления помощи Киеву, в частности, когда происходило голосование за законопроект о финансировании Украины. Тогда она внесла в него абсурдные исправления.

Украинско-американское сотрудничество

Президент США Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский подписали соглашение между США и Украиной по безопасности, рассчитанное на 10 лет.

Украина также заключает первое прямое соглашение на поставку американского сжиженного природного газа, чтобы укрепить свою энергетическую безопасность. Компания ДТЭК начнет закупать СПГ у американского экспортера Venture Global в конце этого года и продолжит закупки до конца 2026 года.

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