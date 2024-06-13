Стоит отметить, что конкретные цифры о количестве самолетов Владимир Зеленский не назвал.

Во время пресс-конференции по итогам общения с президентом США Джо Байденом Владимир Зеленский заявил, что благодаря заключенному сегодня соглашению Украина будет иметь несколько боевых эскадрилий в состав которых войдут истребители F-16, но не только они.

"Соглашение имеет положения по вооружению. В частности будут боевые эскадрильи, которые включают, но не ограничиваются, F-16", - сказал украинский президент.

Стоит отметить, что конкретные цифры он не назвал.

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"В соглашении четко говорится, что Америка поддерживает усилия Украины по достижению победы в этой войне. Соглашение включает в себя положения о передовых системах обороны, таких как "Патриот", и эскадрильях истребителей, включая, помимо прочего, F-16. Мы долго для этого работали", - написал он в соцсети X.

В тексте договоренностей по безопасности четко прописаны обязательства, которые берут на себя США. Это поддержка, которая будет продолжаться и во время войны, и мирный период после ее окончания и что цель оказания помощи победа Украины в войне.

"Детально прописана юридически-обязывающая часть. Четко постулируется, что американская поддержка направлена на победу войне", - подчеркнул Зеленский.

Самолеты F-16 для Украины

Из Нидерландов в Украину первые истребители F-16 поступят уже летом 2024 года. Об этом заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

Она уточнила, что соответствующая процедура идет по плану - сначала самолеты поступят из Дании, а затем - из Нидерландов.

"Я ожидаю, что уже с лета этого года первые F-16 будут доставлены в Украину, и с тех пор их поставки будут поставлены "на поток". Самолетов будет все больше, и это будет укреплять ваши Воздушные силы", - сказала Оллонгрен.

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