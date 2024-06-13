США стали 16 страной, подписавшей соглашение по безопасности с Украиной.

Президент США Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский подписали соглашение между США и Украиной по безопасности, рассчитанное на 10 лет, сообщает Reuters.

"Стороны признают это соглашение как поддержку моста к возможному членству Украины в альянсе НАТО",- сообщается в тексте.

В случае вооруженного нападения или угрозы такового на Украину высшие должностные лица США и Украины встретятся в течение 24 часов, чтобы провести консультации по ответным мерам и определить, какие дополнительные потребности в обороне необходимы Украине, написано в соглашении.

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В соответствии с соглашением, Соединенные Штаты вновь заявляют о своей поддержке защиты Украиной своего суверенитета и территориальной целостности на фоне возобновления натиска России на восточном фронте Украины.

"Для обеспечения безопасности Украины обе стороны признают, что Украине необходимы значительные вооруженные силы, мощный потенциал и постоянные инвестиции в оборонную промышленную базу, соответствующие стандартам Организации Североатлантического договора (НАТО)", - указывается в тексте.

Отмечатся, что Соединенные Штаты намерены оказывать долгосрочную материальную, учебную, консультационную, разведывательную, охранную, оборонно-промышленную, институциональную и другую поддержку для развития украинских сил безопасносnи и обороны, способных защищать суверенную, независимую, демократическую Украину и сдерживать будущую агрессию.

Соглашение по безпопасности с Японией

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Японии Фумио Кишида в Италии подписали двустороннее Соглашение о поддержке Украины и сотрудничестве между Украиной и правительством Японии.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, это первое соглашение безопасности, заключенное нашей страной на выполнение Совместной декларации "Большой семерки" не со страной-членом НАТО и со страной Тихоокеанского региона.

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