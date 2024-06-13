Компания ДТЭК начнет закупать СПГ у американского экспортера Venture Global в конце этого года и продолжит закупки до конца 2026 года.

Украина заключает первую прямую сделку на поставку американского сжиженного природного газа, чтобы укрепить свою энергетическую безопасность. Как пишет Financial Times, хотя Европа уже является крупнейшим получателем американского СПГ, однако он еще никогда не закупался Украиной напрямую.

"Согласно условиям сделки, компания ДТЭК начнет закупать СПГ у американского экспортера Venture Global в конце этого года и продолжит закупки до конца 2026 года. Газ будет поставляться с завода Venture Global в Плакемине на побережье Луизианского залива в Украину и другие страны Восточной Европы", - говорится в материале.

Компания Venture Global планирует отправлять грузы с терминалов на побережье Мексиканского залива в порты Европы, включая Грецию, которые имеют трубопроводное сообщение с Украиной.

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Пока что неизвестн6о, какой объем спроса на газ в Украине будет удовлетворен благодаря сделке с США. Отмечактся, что значительная часть объема в рамках сделки Venture Global может быть направлена в другие страны компанией D Trading, дочерней компанией ДТЭК, которая является контрагентом по сделке.

Кроме того, ДТЭК обязался покупать до 2 млн тонн СПГ в год с еще не построенного проекта CP2 компании Venture Global, также расположенного в Луизиане, в течение 20 лет, пишет FT.

Заместитель директора по вопросам европейской энергетической безопасности Атлантического совета Ольга Хакова, заявила, что первая в своем роде сделка по поставкам СПГ может помочь Украине, "забив последний гвоздь в гроб российского газового доминирования в стране и в регионе в целом".

В то же время, отмечает издание, этот шаг также способен еще больше разжечь гнев России по отношению к США, которые уже поставили Украине оружие на миллиарды долларов, чтобы противостоять российским атакам.

Удар по российскому СПГ

Страны ЕС обсуждают санкции на перевалку российского СПГ в Европе, но не рассматривают возможность полного запрета импорта.

FT писало, что "Газпром" в ближайшие 10 лет вряд ли сможет восстановить объемы продаж газа, потерянные из-за полномасштабного вторжения в Украину. Экспорт в Европу к 2035 году составит в среднем 50 млрд-75 млрд кубометров в год – почти треть от довоенного уровня.

Чтобы компенсировать убытки от потери европейского рынка, Россия сосредоточилась на увеличении экспорта газа в Китай, но это решение может оказаться менее прибыльным, чем поставки на европейские рынки. Цены на газ для китайского рынка будут на 28% ниже цен для остальных европейских клиентов России, по крайней мере, до 2027 года.

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