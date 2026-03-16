В России началась блокировка Telegram: мессенджер практически не работает

Российские пользователи столкнулись с массовыми проблемами в работе мессенджера Telegram, сообщает The Moscow Times. За последние несколько дней сервис практически перестал функционировать на территории страны.

По данным "Сбой.рф", 14 и 15 марта было зафиксировано более 18 тысяч жалоб пользователей на работу приложения. Они сообщают о невозможности отправлять сообщения и загружать фото и видео. Наибольшее число жалоб поступило из Москвы, Санкт-Петербурга и Подмосковья, хотя проблемы наблюдаются по всей России.

Автор издания "Код Дурова" Владислав Войтенко в эфире Коммерсант FM отметил, что с российских IP-адресов Telegram "фактически не работает", особенно при подключении через домашние интернет-провайдеры. Использовать мобильный интернет для доступа к мессенджеру теперь практически невозможно.

Он добавил, что в регионах, где доступны только сайты из "белого списка", большинство VPN-сервисов не помогают обойти блокировку.

Президент Ассоциации операторов связи МАКАТЕЛ Алексей Амелькин заявил, что замедление работы Telegram фиксировалось уже давно, однако накануне начали поступать жалобы на недоступность десктоп-версии мессенджера. По его словам, "все зависит от сети – сотовой, стационарной, региона и даже конкретного места". Госорганы применяют разные условия блокировки в разных частях страны.

Что известно о блокировке

Напомним, по информации источников, близких к Кремлю, Telegram будет полностью заблокирован в России к 1 апреля. Решение о блокировке было принято силовиками и утверждено на Совете безопасности РФ. При этом администрация президента может выслушивать мнения экспертов, но окончательное решение остается за силовыми структурами. По данным Baza, блокировка будет "тотальной" – по аналогии с Instagram и Facebook. Приложение не будет загружаться ни через мобильные сети, ни через стационарные интернет-системы. Создатель Telegram Павел Дуров отмечал, что Россия ограничивает доступ к мессенджеру, чтобы заставить своих граждан перейти на контролируемое государством приложение, которое создано для слежки и политической цензуры.

Вас также могут заинтересовать новости: