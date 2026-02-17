РосСМИ назвали точную дату полной блокировки Telegram в России

Сообщается, что блокировка будет "тотальной", по аналогии с Instagram и Facebook.

Популярный мессенджер Telegram будет полностью заблокирован в России с 1 апреля. Об этом пишет российский телеграм-канал Baza.

Сообщается, что блокировка будет "тотальной" – по аналогии с Instagram и Facebook. Приложение не будет прогружаться ни через мобильные сети, ни через стационарные интернет-системы.

В Роскомнадзоре сообщение о полной блокировке Telegram не подтвердили и не опровергли, выпустив следующий комментарий: "Ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу".

Видео дня

Ранее Роскомнадзор уже вводил различные ограничения в отношении Telegram, когда россиян оставили без видеозвонков в мессенджере. 10 февраля в росСМИ сообщили, что у пользователей Telegram в стране наблюдаются проблемы с загрузкой медиафайлов.

Создатель Telegram Павел Дуров отмечал, что Россия ограничивает доступ к мессенджеру, пытаясь заставить своих граждан перейти на контролируемое государством приложение, созданное для слежки и политической цензуры.

Вслед за сообщением Дурова, компания-владелец Meta заявила, что Россия пыталась полностью заблокировать WhatsApp., назвав этот шаг частью более широкой кампании Кремля по усилению контроля над сервисами обмена сообщениями.

Интернет-цензура в России уже жестче китайской

После вторжения в Украину в феврале 2022 года российские власти усилили контроль над интернет-пространством. В частности, были заблокированы Facebook, Instagram, Discord и ряд других популярных ресурсов. Также власти массово удаляют VPN-сервисы и штрафуют за их использование.

В июле 2025 года в России запустили новую платформу – мессенджер Max от компании VK, который напоминает китайский WeChat. Приложение имеет доступ к микрофону, камере, геолокации, контактам и файлам пользователя, более того, оно контролируется спецслужбами.

Позже власти обязали предварительно устанавливать Max на все новые устройства, продаваемые в России. Государственные служащие, учителя и студенты должны пользоваться этой платформой.

Вас также могут заинтересовать новости: