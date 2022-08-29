В Минобороны хотят, чтобы как можно больше людей умели обращаться с оружием.

Уже более 13 000 жителей Польши записались на добровольную основную военную службу.

Об этом рассказал министр обороны Польши Мариуш Блащак в эфире TVP Info.

Он ожидает, что в ближайшие недели это число может возрасти.

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"Надеемся, что в сентябре, октябре и ноябре таких заявок станет больше. В этом году мы подготовили 15 000 мест. При необходимости найдем еще. Мы хотим, чтобы как можно больше людей были обучены, умели обращаться с оружием, были хорошо организованы", - отметил Блащак.

Введение добровольной основной военной службы в Польше позволит увеличить численный состав армии до 300 тысяч и эффективно вести обучение резервистов.

Пройти ее может любой гражданин Польши, никогда ранее не служивший в армии.

Как сообщал УНИАН, Польша уже построила стену на границе с Беларусью. Кроме того, страна хочет построить систему наблюдения на границе с Калининградской областью России.

Ранее глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что в первый день полномасштабного вторжения Российской Федерации власти Польши пообещали Украине поддерживать ее до конца войны.

Глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик сообщил, что они предоставили Украине помощь на сумму более 10 миллиардов злотых.

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