К счастью, с артисткой все хорошо.

Украинская певица Камалия, которая ранее рассказывала, как переживает разлуку с 11-летними дочерьми, сейчас наконец встретилась с Арабеллой и Мирабелой. Однако во время совместного отдыха в Италии произошла неприятная ситуация с артисткой.

Камалия даже на отпуске продолжает заниматься своим хобби, а именно верховой ездой. Она решила впервые попробовать прыжки через барьер на лошади, на которые ее уговорили дочери. Но несмотря на удачные первые попытки, на третий день исполнительница серьезно упала. Этот момент она опубликовала в своем Instagram.

"Девочки уже давно подговаривали меня попробовать себя в прыжках. Мол, хватит уже той выездки, пора летать над барьерами! А в Сполето почти все лошади именно для шоу-джампинга, тренеров по выездке нет. Поэтому думаю: "Была не была". Первый день - идеально, второй - еще лучше, а вот на третий день... Если суждено упасть, то упадешь", - подписала видео Камалия.

Подписчики поинтересовались состоянием певицы, на что она ответила, что такое случается на тренировках и нет причин для волнения.

"Я в этом спорте уже очень много лет! Такое бывает на тренировках, упала, встала, села снова в седло и поехала дальше", - добавила артистка.

Напомним, ранее Камалия ответила на хейт из-за ее фигуры и раскрыла болезни, которые повлияли на внешность.

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