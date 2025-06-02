Пекин намерен решительно защищать свои интересы.

Китай обвинил США в "серьезном нарушении" торгового перемирия. Пекин пообещал принять решительные меры для защиты своих интересов на фоне нового витка напряженности между двумя самыми крупными экономики мира.

Издание Financial Times пишет, что Китай и США в ходе переговоров в Женеве в начале мая договорились о временном снижении пошлин, которые достигали 145%.

Министерство торговли Китая заявило, что в последние недели Вашингтон ввел "ряд дискриминационных и ограничительных мер", которые подорвали женевский консенсус и нанесли ущерб "законным правам и интересам Китая".

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"Если США будут настаивать на своем и продолжат наносить ущерб интересам Китая, Китай продолжит принимать сильные и решительные меры для защиты своих законных прав", - заявили в министерстве.

Речь идет о таких действиях США, как предупреждения о недопустимости использования чипов Huawei по всему миру, прекращение продаж китайским фирмам программного обеспечения для проектирования чипов и отмена виз для китайских студентов.

Американские чиновники полагали, что соглашение от 12 мая снимет ограничения на экспорт редкоземельных металлов, введенные Китаем в начале апреля, однако Пекин сохранил экспортный режим, лишь постепенно одобряя поставки в США.

Критически важные минералы широко используются в американских цепочках поставок авто, электроники и оборонной промышленности, а медленные темпы экспорта в США создают растущую угрозу остановки работы производства в стране.

"США в одностороннем порядке спровоцировали новые торговые трения. Вместо того чтобы задуматься о своих собственных действиях, они безосновательно обвинили Китай в нарушении консенсуса", - заявило министерство торговли Китая.

Торговая война США и Китая - главные новости

12 мая стало известно, что Вашингтон и Пекин договорились снизить взаимные пошлины, чтобы снизить торговую напряженность и дать двум крупнейшим экономикам мира еще три месяца на урегулирование разногласий.

Президент Дональд Трамп 30 мая заявил, что Китай "полностью нарушил" соглашение.

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