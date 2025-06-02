Этот чай имеет больше всего клинических данных, указывающих на то, что его регулярное употребление связано с улучшением артериального давления.

Высокое артериальное давление, также называемое гипертонией, возникает, когда поток крови слишком сильно давит на сосуды, и может повредить кровеносные сосуды и органы. Поэтому так важно контролировать уровень давления, а для этого имеет значение то, что вы едите и пьете.

При этом, как пишет зарегистрированный диетолог Криста Браун в статье для EatingWell, из всех видов чая зеленый чай имеет больше всего клинических данных, указывающих на то, что его регулярное употребление связано с улучшением артериального давления.

Так, метаанализ, оценивающий влияние зеленого чая на снижение уровня артериального давления, показал, что его употребление приволило к снижению систолического и диастолического артериального давления на 3 мм рт. ст. и 1 мм рт. ст. соответственно.

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Зеленый чай содержит катехины, тип антиоксидантов, которые могут улучшить функцию кровеносных сосудов и улучшить здоровье сердца. Они могут делать это, предотвращая сужение артерий, улучшая выработку оксида азота, который расширяет кровеносные сосуды, и уменьшая окислительный стресс и воспаление, отмечают исследователи.

Кроме того, умеренное количество кофеина, содержащегося в чае, может стимулировать кратковременное увеличение кровотока, потенциально способствуя улучшению общего состояния сердечно-сосудистой системы.

Вы можете подслащивать чай по вкусу, однако не переусердствуйте, так как употребление слишком большого количества добавленного сахара связано с повышенным артериальным давлением у некоторых людей.

Ранее медики рассказали, можно ли ежедневно пить кофе при повышенном давлении.

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