Согласно фото, уничтожены и повреждены минимум 8 самолетов.

В сети появились первые спутниковые фото авиабазы "Белая" в Иркутской области России после атаки украинских дронов. Снимки показывают повреждения на авиабазе, подтверждая поражение самолетов Ту-95МС и Ту-22М3.

Спутниковый снимок (sar) обнародовал OSINT-аналитик Крис Биггерс на своей странице в сети X ночью 2 июня.

Снимок показывает, что в результате атаки вероятно уничтожены 4 Ту-22М3, а также 3 Ту-95МС, и один Ту-95МС поврежден.

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"Какой замечательный успех хорошо выполненной операции", - комментирует аналитик.