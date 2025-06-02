Миллионные запасы: в Китае обнаружили крупное месторождение меди

Месторождение меди, которое было обнаружено на Тибетском плато, может способствовать росту внутреннего производства.

На Тибетском плато обнаружили удивительное месторождение меди, привлекшее внимание аналитиков горнодобывающей промышленности. По предварительным данным, объем месторождения превышает 20 миллионов тонн, пишет Earth.

В статье, опубликованной в журнале Nature, отмечается, что геологи, которые занимаются поиском меди, обычно обходят вниманием Тибетское плато. Именно поэтому нахождение богатого месторождения меди в этом регионе вызвало глобальные дискуссии о будущем разведки ресурсов.

"Это критически важный металл для возобновляемых источников энергии", - рассказал академик Китайской инженерной академии Танг Цзюсин.

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В издании напомнили, что медь используется в электронике, архитектуре, транспорте и энергетической инфраструктуре. Этот химический элемент является незаменимым для стран, которые стремятся создать прочные цепочки поставок.

По словам аналитиков, месторождение меди, которое было обнаружено на Тибетском плато, может способствовать росту внутреннего производства. Это событие, вероятно, снизит зависимость от международных поставщиков и изменит ход переговоров о ценах на металл.

В издании добавили, что оптимизм окружает это крупное месторождение меди, хотя долгосрочные последствия остаются неизвестными. Мнения защитников окружающей среды, местных жителей и мировых промышленников будут определять развитие этого участка.

Новое месторождение может еще больше подтолкнуть к разговору о независимости ресурсов. За этим могут последовать политические корректировки и дипломатические меры, учитывая, насколько важную роль играет медь для современного общества.

В США обнаружили месторождение лития стоимостью 1,5 триллиона долларов

Ранее в американском штате Орегон обнаружили кальдеру МакДермитт, которая может стать одним из крупнейших месторождений лития, которые когда-либо были обнаружены в США. По оценкам экспертов, древние вулканические отложения могут содержать от 20 до 40 миллионов метрических тонн лития.

В то же время эксперты оценивают это месторождение примерно в 1,5 триллиона долларов. Этому объекту 16 миллионов лет.

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