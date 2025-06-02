Военный отметил, что "воевать можно только правдой".

Некоторые военнослужащие демотивируются, когда во время отпуска в своих городах видят, что "у людей в голове война уже давно закончилась". Об этом в интервью "Армия TV" сказал Максим Бутолин, главный сержант 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы.

Отвечая на вопрос, оказывают ли демотивирующее действие на бойцов разговоры о перемирии или завершении войны, он высказал мнение, что "это действительно демотивирующий фактор".

"Потому что пехота замучилась. Вот именно пехота больше всех среди войск, просто тупо уже все, уже скоро края будут. И такие мысли, такое какое-то социальное напряжение... Бойцы все равно выезжают в отпуск. Все равно такое понятие как отпуск есть. Рано или поздно, раз в год, 10 дней или 5 дней - любой едет в отпуск. И действительно, видя в городе, даже каком-то своем маленьком, то, что у людей в голове война уже давно закончилась, то такой немножко диссонанс в мозгу пехотинца. Он реально демотивируется", - подчеркнул Бутолин.

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Так, считает он, необходимо применять какие-то "контрпропагандистские методы", чтобы "убрать эту составляющую, она мешает".

На уточнение, о чем именно может идти речь, например, нужно ли тогда наоборот говорить людям, что "все будет плохо, дембеля не будет, мы здесь навсегда", главный сержант отметил, что "надо говорить правду". Он сказал:

"Правда в обществе - это больно... Оно будет демотивировать определенную категорию людей. Но большинство войска сейчас - это как раз те, кто имеет какое-то критическое мышление, кто имеет какой-то обычный фактчекинг".

Бутолин добавил, что большая часть общества "один раз болезненно среагирует на правду и потом придет какое-то осознание, трезвость".

"Только так. Только правдой можно воевать", - отметил военнослужащий.

Угроза РФ для НАТО

Как сообщалось, ранее колумнист Bloomberg Марк Чемпион отметил, что после трех лет полномасштабной войны в Украине и существенных потерь среди своих войск, Россия все еще остается реальной угрозой для НАТО. И если раньше вопрос звучал - действительно ли президент России Владимир Путин способен напасть на Альянс, то теперь генералы обсуждают, где, когда и как именно он это сделает.

Отмечается, что по оценкам датской разведки, Россия может подготовить локальное нападение за шесть месяцев, региональный конфликт в Балтии - за два года, а масштабную войну в Европе - за пять лет.

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