Он назвал операцию СБУ гениальной.

День, когда Украина совершила массированный налет на российские авиабазы, может стать одним из важнейших в войне с Российской Федерацией.

Такое мнение в колонке в The Telegraph высказал полковник армии Великобритании в отставке Гэмиш де Бреттон-Гордон. По его мнению, удары по стратегической авиации РФ и железнодорожной сети оккупантов могут быть признаком того, что "маятник" наконец качнется в сторону украинцев:

"Несколько месяцев назад это считалось бы немыслимым, в том числе, без сомнения, и Путиным. Сейчас кажется очевидным, что ограничения на использование Украиной западного оружия снимаются. Это приводит к тому, что в зону досягаемости попадает все, что находится в радиусе 500 километров от Украины, в том числе и Москва. Украинские военные также подтвердили, что разработали беспилотник с радиусом действия более трех тысяч километров".

По мнению бывшего офицера, важную роль играет и выбранное для этих операций время, когда среди россиян растет недовольство ухудшением состояния экономики и их образа жизни. Тем временем армия РФ использует беспилотные атаки по Украине для террора против гражданских людей.

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"Россия также начала массированную атаку беспилотников на выходных, почти исключительно поражая гражданские объекты. Путин, кажется, верит, что если убить достаточно людей, они смирятся и сдадутся, но его инстинкты и тактика могут вскоре сильно, очень сильно ударить по нему в ответ", - добавил он.

Гэмиш де Бреттон-Гордон также задается вопросом, способна ли его страна осуществлять такие гениальные и эффективные атаки после 20 лет сокращения финансирования армии и пренебрежения со стороны правительств. Он надеется, что Британия будет учиться на украинском опыте, развивая потенциал для поля боя.

"Потенциал, который будет сдерживать таких тиранов, как Путин, а не просто вооружение, которое хорошо выглядит на плацу", - добавил он.

Операция "Паутина"

Как известно, вчера Россия подверглась стратегическим ударам - Служба безопасности Украины реализовала масштабную операцию "Паутина", направленную на уничтожение самолетов стратегической авиации РФ.

Кроме того, в ночь на 1 июня в Брянской и Курской областях обвалились автомобильные мосты. В первом случае обломки упали на пассажирский поезд, который проходил под ним.

Для ударов по российской авиации использовали более 100 дронов, которые накануне доставили на территорию РФ под видом хозяйственных конструкций. Мишенями стали авиабазы в разных регионах страны.

По данным СБУ, поражен по меньшей мере 41 самолет, убытки оккупантов оцениваются в более чем семь миллиардов долларов. Речь идет о самолетах Ту-160, Ту-22 и Ту-95.

Аналитики объясняют, что Россия не имеет возможности производить такие самолеты с нуля - она только обновляет или завершает недостроенные образцы еще советских времен.

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