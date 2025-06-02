Если кошка следует за вами "хвостиком", это говорит о глубокой привязанности.

Кошки являются лучшими друзьями человека, и когда они действительно любят вас и считают вас частью семьи, то дают знать об этом разными странными способами. YourTango называет 11 милых признаков,, когда кошка дает вам понять, что вы – член ее семьи.

1. Они следуют за вами – даже когда вы принимаете душ или пытаетесь заснуть

По словам ветеринара доктора Ханны Харт, кошки в сплоченных семейных ячейках держатся близко друг к другу для защиты. Таким образом, когда ваша кошка следует за вами повсюду, это может быть потому, что она наслаждается вашей компанией и чувствует, что вы оба в наибольшей безопасности, когда вы вместе.

2. Они "разговаривают" с вами

Специалисты по поведению животных считают, что кошки больше общаются с людьми, чем с другими кошками, в качестве адаптации, чтобы удовлетворить свои потребности. Кроме того, определенные звуки означают разные вещи. Если ваша кошка коротко мяукает, это означает, что она приветствует вас.

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3. Они мнут вас лапами

По словам медицинского эксперта Мелинды Ратини, "когда ваша кошка проявляет привязанность, она может разминать вас в дополнение к другим действиям", например, потиранию о вас.

4. Они вылизывают вас

Ветеринар-бихевиорист Элисон Геркен говорит, что это способ идентифицировать вас как часть группы: "Кошки общаются, помечая предметы и других животных своими запахами, и одной из причин, по которой кошки-матери вылизывают своих котят, может быть создание знакомого группового запаха. Аналогично, ваша кошка может облизывать вас, чтобы идентифицировать вас".

5. Они позволяют вам трогать их нос

Когда кошка позволяет вам прикоснуться к ее носу, вам нужно подойти очень близко к ее морде, что оставляет ее без защиты. Но позволяя вам это делать, она признает вас одним из ее самых доверенных людей.

6. Они спят рядом с вами

По словам ветеринара доктора Стюарта Ховиса, "Спя рядом с вами, ваша кошка доверяет вам достаточно, чтобы находиться в уязвимом положении во время сна. Некоторым кошкам некомфортно спать на своем человеке, потому что они предпочитают безопасность небольшой буферной зоны. Такая поза для сна — это их способ сказать, что они связаны с вами, но им нужно немного больше пространства — по крайней мере, в данный момент".

7. Они показывают вам свой зад

Кошки-мамы ​​лижут зад своих котят, чтобы помочь им сходить в туалет. Когда ваша кошка показывает свой зад, она, вероятно, считает вас своей мамой или, по крайней мере, доверенным лицом.

Эксперт по поведению кошек доктор Ханна Годфри говорит, что такое поведение показывает доверие, чувство безопасности рядом с вами и является в целом дружелюбной формой общения.

8. Они кусают вас

Как говорит дрессировщик домашних животных Кэти Финли: "Когда ваша кошка кусает вас игриво, она на самом деле предлагает свою привязанность. Это сильно отличается от укуса из страха или защиты, который призван причинить вред, и чувства, стоящие за ним, также отличаются".

9. Они мурлыкают, когда находятся рядом с вами

Ветеринар Кэтлин Клауссен рассказала, что когда кошки счастливы и мурлычут, их тело отражает это. "Ваша кошка выглядит расслабленной: возможно, она лежит на спине, глаза полузакрыты, хвост почти неподвижен. Если она мурлычет, можно с уверенностью предположить, что она в своем счастливом месте. Этот звук — широкая улыбка", — сказала она.

10. Они издают щебечущий звук

Одна из причин, по которой кошки чирикают, — это когда они взволнованы. Кошки чирикают также в знак приветствия, поскольку чириканье — это их способ поздороваться с вами. Это дружелюбный и ласковый способ, которым ваша кошка говорит, как она рада вас видеть.

11. Они реагируют на свое имя

Если ваша кошка реагирует на свое имя, когда ее зовут, это означает, что она думает, что вы ее родитель, и она вам глубоко доверяет. Эксперты, включая ветеринара Терезу Мануси, предполагают, что кошки не только могут узнавать свое собственное имя, но и распознавать тон голоса и определенные слова, и понимают настоящий голос своего хозяина.

Ранее ученые установили, что коты могут отличить своих владельцев от незнакомцев по запаху.

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