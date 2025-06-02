Международная маркетинговая компания Nielsen составила рейтинг самых популярных сериалов 2024-2025 годов.
Как пишет издание Variety, представители компании проанализировали 35-дневный период непрерывного просмотра лент. Итак, лидером по количеству просмотров из 100 отобранных проектов стал второй сезон южнокорейского триллера об игре на выживание "Игра в кальмара". Его посмотрели на Netflix 27,1 млн зрителей.
Кстати, уже 27 июня выйдет третий сезон, который станет финальным в сериале.
Чуть меньше, а именно 19 млн зрителей, посмотрели нашумевший мини-сериал "Юношество", который оказался на втором месте.Лента состоит из четырех серий, которые сняли создатели одним кадром. В центре сюжета история подростка, которого подозревают в убийстве одноклассницы. Но во время расследования раскрываются шокирующие подробности трагедии.
На третьем месте оказался сериал "Следопыт" отCBS. Его посмотрело 17,4 млн зрителей. В сериале снялся Джастин Хартли в роли Колтера Шо - опытного выживальщика и следопыта, который зарабатывает на жизнь, помогая за вознаграждение правоохранителям и частным лицам.
Десять самых популярных сериалов 2024-2025 годов:
- "Игра в кальмара" - 27,1 миллиона
- "Юношество" - 19 миллионов
- "Следопыт" - 17.4 миллиона
- "Ричер" - 17,3 миллиона
- "Высокий потенциал" - 16,1 миллиона
- "Метлок" - 16 миллионов
- "Землевладелец" - 15.8 миллиона
- "Чудовища: История Лайла и Эрика Менендесов" - 15,7 миллиона
- "Нулевой день" - 15,7 миллиона
- "Никто этого не хочет" - 15,2 миллиона.
Напомним, ранее УНИАН писал о лучших сериалах июня 2025 года.