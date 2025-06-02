В рейтинг вошли нашумевшие сериалы на Netflix и не только.

Международная маркетинговая компания Nielsen составила рейтинг самых популярных сериалов 2024-2025 годов.

Как пишет издание Variety, представители компании проанализировали 35-дневный период непрерывного просмотра лент. Итак, лидером по количеству просмотров из 100 отобранных проектов стал второй сезон южнокорейского триллера об игре на выживание "Игра в кальмара". Его посмотрели на Netflix 27,1 млн зрителей.

Кстати, уже 27 июня выйдет третий сезон, который станет финальным в сериале.

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Чуть меньше, а именно 19 млн зрителей, посмотрели нашумевший мини-сериал "Юношество", который оказался на втором месте.Лента состоит из четырех серий, которые сняли создатели одним кадром. В центре сюжета история подростка, которого подозревают в убийстве одноклассницы. Но во время расследования раскрываются шокирующие подробности трагедии.

На третьем месте оказался сериал "Следопыт" отCBS. Его посмотрело 17,4 млн зрителей. В сериале снялся Джастин Хартли в роли Колтера Шо - опытного выживальщика и следопыта, который зарабатывает на жизнь, помогая за вознаграждение правоохранителям и частным лицам.

Десять самых популярных сериалов 2024-2025 годов:

"Игра в кальмара" - 27,1 миллиона

"Юношество" - 19 миллионов

"Следопыт" - 17.4 миллиона

"Ричер" - 17,3 миллиона

"Высокий потенциал" - 16,1 миллиона

"Метлок" - 16 миллионов

"Землевладелец" - 15.8 миллиона

"Чудовища: История Лайла и Эрика Менендесов" - 15,7 миллиона

"Нулевой день" - 15,7 миллиона

"Никто этого не хочет" - 15,2 миллиона.

Напомним, ранее УНИАН писал о лучших сериалах июня 2025 года.

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