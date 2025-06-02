Средняя сумма кредита впервые за два года уменьшилась - на 2%.

Долги украинцев по микрокредитам составили 24,28 млрд грн по состоянию на 1 апреля 2025 года. Это вдвое больше, чем было в начале полномасштабной войны - в апреле 2022 года.

Как сообщает Опендатабот, только за первый квартал 2025 года долг увеличился на 4,3 млрд грн или 22%.

"Более 2,17 млн договоров займа заключили украинцы с МФО за первый квартал 2025 года. Это на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общая сумма таких договоров составила 12,72 млрд грн", - говорится в исследовании.

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Впрочем, несмотря на рост количества займов, средняя сумма кредита впервые за два года уменьшилась - на 2% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, и сейчас составляет 5 858 грн. До этого средний чек только рос.

В среднем, ежемесячно украинцы оформляли 724 тысячи договоров - это несколько больше прошлогоднего показателя в 693 тысячи в месяц.

В Опендатабот отметили, что по обновленным данным НБУ долги украинцев не уменьшились на 2,7 млрд грн, как было в прошлых отчетах, а наоборот увеличились на 1,4 млрд грн в конце 2024 года. Всего за 2024 год долг вырос вдвое - на 10,7 млрд грн.

По статистике 63% микрокредитов берут на срок от 93 дней до 1 года. Доля таких договоров почти не изменилась. В то же время в 15 раз увеличилось долгосрочных микрозаймов - от 1 до 2 лет. Их доля сейчас составляет 3,6%. Короткие займы (до 31 дня) стали также популярными: их доля выросла с 14,5% до 24%. А вот доля займов сроком от 32 до 92 дней уменьшилась более чем в 5 раз, с 16,5% до 3%.

Микрокредиты в Украине

За 9 месяцев 2024 года украинцы оформили почти 6 млн займов в микрофинансовых организациях на общую сумму 37,1 млрд грн. Тогда сумма выданных кредитов выросла в 1,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

В 2023 году Верховная Рада приняла закон об ограничении ставок по микрокредитам. Законопроектом предусматривалось постепенно снизить и ограничить максимальную ставку на уровне 1% в день. До принятия закона на рынке микрокредитования фиксировалось сверхвысокое ценообразование: дневная ставка могла достигать 5% в день, а средняя номинальная годовая процентная ставка превышала 1 000% годовых.

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