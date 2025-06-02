The Telegraph об ударах по авиабазам РФ: Трамп ошибся, что 'Украина не имеет карт'

Украина нанесла масштабный удар беспилотниками по пяти аэродромам России, смутив и Путина, и Трампа.

Президент США Дональд Трамп неоднократно утверждал, что у Украины "нет карт в этой войне". Однако 1 июня Киев провел тайную операцию, которая может перекроить баланс сил, пишет The Telegraph.

В рамках этой операции украинские спецслужбы контрабандой доставили более 150 беспилотников FPV в скрытых отсеках на крышах транспортных контейнеров. По прибытии к месту назначения беспилотники были запущены и поразили по меньшей мере пять аэродромов глубоко в российском тылу, уничтожив десятки тяжелых бомбардировщиков советской эпохи, способных нести ядерное оружие.

Как пишет издание, 150 дронов со взрывчаткой незаметно прибыли в РФ. Их не заметила разветвленная система контрразведывательных органов России.

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Одним нажатием кнопки контейнеры открывались, и рой беспилотников атаковал цели - ряды российских бомбардировщиков, которые стояли заправленные и готовые к взлету.

Время операции было выбрано не случайно. Издание пишет:

"С украинской точки зрения, время для этой кинетической тайной операции было идеальным".

Операцию осуществили накануне мирных переговоров в Стамбуле. Россияне полетели в Турцию, несмотря на нежелание Москвы идти на прекращение огня.

Трамп "раздражен тем, что внезапно "сумасшедший" Путин не прекратит войну как "личную услугу" ему, и устает заниматься бессмысленной дипломатией". В то же время президент США не сделал заявлений о дополнительной военной помощи Украине, которая нуждается в противоракетной обороне, реактивной артиллерии GMLRS и боеприпасах для гаубиц.

Украина продолжает наносить удары по российским войскам на их территории, "нанося удары по своему противнику на якобы неприступной земле и уничтожая значительный процент его незаменимого бомбардировочного флота".

CBS News и Axios сообщили, что Киев не предупреждал администрацию Трампа об этой операции, которая готовилась около 18 месяцев.

В целом операция предоставила Украине "крайне необходимый подъем морального духа", пока война перешла в длительную фазу истощения. Она также может усилить поддержку Украины среди проукраинских республиканцев США, которые все больше обеспокоены неопределенностью администрации Трампа. Издание добавляет:

"Эта операция продемонстрировала, что Украина все еще находится в борьбе, какие бы мрачные заявления не звучали из Белого дома".

При этом отмечается, что "выходки Украины с дронов смутили Трампа, а также Путина". По словам источников, "Тулси Габбард, директор национальной разведки Трампа, рассматривает возможность замены ежедневных брифингов президента видеофрагментами, подобными тем, что ведет Fox News, в отчаянной попытке заставить главнокомандующего придерживаться своих полномочий по национальной безопасности".

"Паутина" СБУ - что известно об операции

Как сообщал УНИАН, операция "Паутина " - это тайная украинская военная акция, во время которой более 150 беспилотников FPV были тайно провезены в Россию и использованы для ударов по пяти аэродромам глубоко внутри российской территории.

В результате было поражено по меньшей мере восемь советских тяжелых бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие. Операция длилась около 18 месяцев, ее цель - ослабить боевой потенциал России и поднять моральный дух Украины. Ее провели без предварительного уведомления США.

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