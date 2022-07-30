Военная машина Польши набирает обороты, при этом она планомерно помогает Украине оружием.

Для всех стран в Европе ясно, что Россия на десятки лет вперед - враг номер один, опасный и агрессивный. Этой агрессии можно противопоставить только силу. Это понимают и поляки, которые вооружаются до зубов.

Как говорится в сюжете проекта FreeДом, министр обороны Польши Мариуш Блащак на днях подписал грандиозную сделку с военно-промышленным комплексом Южной Кореи. Соглашение рассчитано на многие годы поставки южнокорейских истребителей FA-50, самоходных гаубиц К-9 и больше всего супер современных танков К2.

Так, постаки танков К2 разделили на два этапа: на первом Польша закупит 180 танков, поставки начнутся в этом году. На втором - более 800 танков уже будут производиться в Польше польской оборонной промышленностью.

К2 - это один из самых современных танков в мире и, вероятно, самый дорогой, его стоимость 8,5 млн долларов за единицу. Но того стоит, он оснащен современными радарами системы обнаружения цели, очень крепок и вынослив, оснащен специальной защитой от поражения. А его 120-миллиметровые орудие с лазерным прицелом способно за минуту поразить 6 целей. К тому же, ствол может быть заменен на 140 миллиметров и стрелять как гаубица управляемыми снарядами. И - вишенка на торте - эти танки проектировали, взяв за основу американский "Абрамс".

Также Польша имеет предварительный контракт на поставку истребителей F-16. Польша также закупит в Южной Корее 48 легких истребителей FA-50, первые 12 из которых должны быть поставлены в страну в середине 2023 года. Самолет будет сконфигурирован в соответствии с требования ВВС Польши и оснащен системы распознавания НАТО свой-чужой, а также суперсовременные электроникой.

В довершение грандиозные сделки по усилению обороноспособности Польши поставки самоходных гаубиц K9. На первом этапе страна получит 48 гаубиц, затем она закажет более 600 гаубиц, которые уже будут производиться в Польше.

"Польша больше не сидит сложа руки, не наблюдает свысока за свихнувшимся руководством Кремля. Военная машина Польши набирает обороты, при этом она планомерно помогает Украине оружием", - подытожили в сюжете.

Ранее сообщалось, что с каждым новым днем войны Украина получает все больше и больше вооружения от партнеров. Вскоре украинские защитники получат новые дроны-камикадзе Phoenix Ghost.

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