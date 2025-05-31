УНИАН подготовил подборку из 10 самых интересных сериалов начала лета 2025 года – как совершенно новых, так и продолжений хитов прошлых лет.

В июне 2025 года состоятся премьеры сразу нескольких новых интересных сериалов, в том числе супергеройского экшна "Железное сердце" от Marvel и криминального триллера "Дым" с Тероном Эджертоном.

Также сериальных фанатов порадуют новые сезоны таких хитовых шоу, как "Джинни и Джорджия" и "Медведь".

Тем временем, Netflix выпустит финальный сезон "Игры в кальмара".

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Обо всех 10 самых интересных сериалах первого месяца лета 2025 года читайте в обзоре УНИАН.

Король гольфа

Stick (США, Apple TV+, комедия/спорт, 1 сезон, премьера –4 июня)

В центре сюжета шоу – давно забытый профессиональный игрок в гольф Прайс Кэхилл, которого судьба сводит с восходящей молодой звездой Санти Уилером. Оба получают шанс переломить свою жизнь.

Главные роли в сериале сыграли Оуэн Уилсон ("Знакомство с родителями", "Шанхайский полдень", "Полночь в Париже") и Питер Дагер ("Астрал: Красная дверь").

Шоураннером сериала выступил Джейсон Келлер, который, среди прочего, ранее работал над сценариями фильмов "Ford против Ferrari" и "План побега".

Первый сезон сериала будет насчитывать 10 эпизодов, первые три из которых выйдут одновременно.

Джинни и Джорджия

Ginny & Georgia (США, Netflix, драма/комедия, 3 сезон, премьера – 5 июня)

Главная героиня сериала – девушка-подросток Джинни, которая является более взрослой, чем ее молодая мать Джорджия, родившая в подростковом возрасте. В течение 15 лет мать вместе с двумя детьми постоянно переезжала, сбегая от проблем, из-за чего дочь никак не может завести друзей и начинает вредить себе. Ради Джинни семья наконец решает осесть на одном месте.

Джинни в шоу сыграла Антония Джентри ("Срез времени"), а Джорджию – Брианна Хови ("Типа беременна").

Третий сезон будет насчитывать десять эпизодов, все они выйдут одновременно.

Уже известно, что у сериала будет четвертый сезон.

Без милосердия

Mercy for None (Южная Корея, Netflix, боевик, 1 сезон, премьера – 6 июня)

В центре сюжета – бывший гангстер, который разорвал связи со своей бандой, но вынужден вернуться, чтобы раскрыть правду о смерти брата, и встать на путь безжалостной мести.

Главные роли в сериале исполнили Со Джи Соп, Хо Джун Хо и Гун Мьюн.

Первый сезон сериала будет насчитывать восемь эпизодов, все они выйдут одновременно.

Фубар

FUBAR (США, Netflix, боевик/комедия, 2 сезон, премьера – 12 июня)

Сериал рассказывает о милом пенсионере Люке и его взрослой дочери Эмме, которые внезапно выясняют, что они оба являются сотрудниками ЦРУ, годами скрывая это друг от друга. Теперь этим двоим, между которыми и без этого довольно отстраненные отношения, нужно работать вместе, параллельно узнавая друг друга.

Главные роли в шоу исполняют Арнольд Шварценеггер ("Терминатор", "Хищник", "Вспомнить все", "Конан-варвар", "Бегущий человек") и Моника Барбаро ("Топ Ган: Маверик", "Боб Дилан: Совершенный незнакомец").

Также во втором сезоне к актерскому составу сериала присоединилась Кэрри-Энн Мосс (франшиза "Матрица", сериал "Джессика Джонс").

Второй сезон "Фубара" будет состоять из восьми эпизодов, все они выйдут одновременно.

Прибрежная полоса

The Waterfront (США, Netflix, драма/криминал, 1 сезон, премьера –​​​​​​​19 июня)

В центре сюжета сериала – успешная семья рыбаков из Северной Каролины, которая углубляется в опасные воды, чтобы спасти свою империю от окончательного краха.

Главные роли в сериале сыграли Холт Маккеллани ("Гнев человеческий", "Миссия невыполнима: Финальная расплата", сериал "Охотник за разумом"), Мелисса Бенойст (сериал "Супердевушка"), Мария Белло ("Бар "Гадкий койот", "Одноклассники") и Джейк Уири ("Торт со вкусом мести", "Не для слабонервных").

Создателем сериала выступил американский сценарист и режиссер Кевин Уильямсон, который, в частности, работал над сценариями нескольких ранних фильмов франшизы "Крик".

Первый сезон сериала будет насчитывать восемь эпизодов, все они выйдут одновременно.

Железное сердце

Ironheart (США, Disney+, экшн/супергеройское, 1 сезон, премьера – 24 июня)

События этого мини-сериала будут происходить вскоре после финала фильма "Черная пантера: Ваканда навсегда", где зрителей впервые познакомили с новой супергероиней – студенткой и гениальной изобретательницей из Чикаго Рири Уильямс / Железное сердце, которая создает бронекостюм по типу Железного человека. Вернувшись домой, она объединяется с мстителем Паркером Роббинсом, известным как Капюшон.

К роли Рири Уильямс в сериале вернется Доминика Торн ("Иуда и черный мессия"), тогда как образ Капюшона воплотит Энтони Рамос ("Гамильтон", "Трансформеры: Восстание зверей", "Смерчи").

Мини-сериал будет состоять из шести эпизодов, первые три из которых выйдут одновременно.

Медведь

The Bear (США, Hulu, комедия/драма, 3 сезон, премьера – 25 июня)

В центре сюжета этого одобренного критиками сериала – молодой шеф-повар высокой кухни Кармен "Карми" Берзатто, который вынужден вернуться из Нью-Йорка в свой родной Чикаго, чтобы попытаться спасти небольшой семейный ресторанчик итальянских сэндвичей The Beef, унаследованный от умершего брата. Впрочем, здесь ему пришлось не только разбираться с кредиторами, но и решать конфликты с местным персоналом, неготовым к нововведениям.

Главные роли в сериале исполняют Джереми Аллен Уайт ("Железный коготь", сериал "Бесстыжие"), Айо Эдебири (сериал "Начальная школа "Эбботт") и Эбон Мосс-Бакрак ("Фантастическая четверка: Первые шаги", сериал "Каратель").

Четвертый сезон сериала будет насчитывать десять эпизодов, все они выйдут одновременно.

Обратный отсчет

Countdown (США, Prime Video, криминал/триллер, 1 сезон, премьера – 25 июня)

Детектив полиции Лос-Анджелеса Марк Мичам присоединяется к секретной оперативной группе, состоящей из агентов под прикрытием из разных правоохранительных органов, чтобы расследовать убийство сотрудника Департамента внутренней безопасности. Однако в процессе расследования они раскрывают гораздо более темный заговор, который они должны предотвратить, чтобы спасти жизни миллионов людей.

Главные роли в шоу сыграли Дженсен Эклс (сериалы "Сверхъестественное", "Пацаны"), Джессика Камачо (сериалы "Сонная лощина", "Флэш", "Хранители"), Эрик Дэйн ("Фанатик", сериалы "Анатомия Грей", "Эйфория"), Вайолетт Бин (сериалы "Флэш", "Полиция Чикаго"), Эллиот Найт (сериалы "Как избежать наказания за убийство", "Однажды в сказке", "Титаны") и другие.

Создал сериал американский сценарист и писатель Дерек Хаас, который ранее написал сценарии к фильмам "Двойной форсаж", "Поезд на Юму" и "Особо опасен", а также работал над сериальной франшизой "Чикаго".

Первый сезон будет насчитывать 13 эпизодов, первые три из которых выйдут одновременно.

Игра в кальмара

Squid Game (Южная Корея, Netflix, триллер/игра на выживание, 3 сезон, премьера –​​​​​​​ 27 июня)

События финального сезона хитового южнокорейского сериала начнутся сразу после финала предыдущего. После провальной попытки прорваться в командный пункт игры, Сон Ги Хун и остальные выжившие игроки будут вынуждены продолжить смертельную игру.

В новом сезоне к своим ролям вернутся Ли Чон Че, Ли Бьон Хон, Ви Ха Чжун, Им Си Ван, Кан Ха Ниль, Пак Гю Йон, Пак Сонхун и другие.

Сколько в сезоне будет эпизодов и одновременно ли они выйдут, пока неизвестно.

Дым

Smoke (США, Apple TV+, криминал/триллер, 1 сезон, премьера – 27 июня)

Сериал расскажет о проблемном детективе и харизматичном расследователе поджогов, которые пытаются выследить двух серийных поджигателей.

В шоу сыграли Тэрон Эджертон ("Рокетмен", франшиза "Кингсмен", сериал "Черная птица"), Джерни Смоллетт ("Хищные птицы (и фантастическая Харли Квинн)", "Спайдерхед", сериалы "Настоящая кровь", "Страна Лавкрафта"), Грег Киннир (сериалы "Карточный домик", "Ты", "Черная птица"), Джон Легуизамо ("Меню", франшизы "Джон Уик", "Ледниковый период"), Рэйф Сполл ("Хулиганы", "Прометей", "Игра на понижение"), Адина Портер (сериалы "Настоящая кровь", "Американская история ужасов"), Анна Кламски (сериалы "Вице-президент", "Ганнибал"), Нтаре Мвине (сериал "Линкольн для адвоката") и другие.

Создателем сериала выступил американский писатель и сценарист Деннис Лихейн, который ранее работал с Эджертоном над сериалом "Черная птица". Кроме того, он является автором романов, на основе которых были сняты фильмы "Остров проклятых" Мартина Скорсезе, "Таинственная река" Клинта Иствуда и "Прощай, дорогая, прощай" Бена Аффлека.

Мини-сериал будет насчитывать девять эпизодов, первые два из которых выйдут одновременно.

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Марина Григоренко