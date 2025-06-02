Модель вошла в топ-8 финалисток конкурса.

Модель Мария Мельниченко, которая достойно представила Украину на международном конкурсе красоты "Мисс Мира 2025", впервые прокомментировала участие в нем и результаты.

"До сих пор не верю, что это говорю, но вчера я достойно вошла в топ-8 среди 108 стран на конкурсе "Мисс Мира 2025". Это самый высокий результат Украины за всю историю участия в этом конкурсе. И я не могу поверить, что именно мне представилась честь его создать", - написала девушка в Instagram.

При этом модель поблагодарила всех за поддержку:

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"Спасибо каждому, кто верил в меня, даже тогда, когда я сама колебалась. Спасибо себе - за силу не сломаться, за решительность и сердце, которое никогда не казалось".

По ее словам, это был путь, который изменил ее и "историю Украины навсегда".

"Мисс Мира 2025" - что сообщалось ранее

Напомним, как писал УНИАН, 31 мая в Индии состоялся финал международного конкурса красоты "Мисс Мира 2025".

Первое место завоевала представительница Таиланда - 21-летняя Опал Сучате Чуангсри. Она стала первой в истории тайской моделью, которая одержала победу в этом конкурсе.

20-летняя украинка Мария Мельниченко вошла в топ-8 финалисток и стала второй среди участниц из Европы. Девушка является моделью и учится в Государственном налоговом университете в Ирпене по специальности "Финансы, банковское дело и страхование".

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