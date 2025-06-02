Отмечается, что цены на клубнику и черешню достаточно высокие.

Ранние овощи в Украине продолжают дешеветь. Так, производители вынужденно снизили цены на огурцы из-за увеличения предложения,

Аналитики проекта EastFruit отметили, что верхняя ценовая граница на это популярный салатный овощ снизилась с 70 до 55 гривень. При этом подешевел ранний картофель с 46-65 до 20-45 грн/кг.

Также дешевле, чем неделей ранее участники предлагали раннюю капусту – 20-27 вместо 34-38 грн/кг, свеклу – 50-55 вместо 55-60 грн/кг и морковь – 50-55 вместо 55-60 грн/кг. При этом цены на прошлогодние овощи борщового набора сохранились на уровне предыдущего периода.

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Также дешевел сладкий перец – цены упали с 115-120 до 100-110 гривень за килограмм, цветную капусту продавали по 50-55 грн/кг вместо 85-90 неделей ранее, а брокколи отдавали по 100-130 грн/кг вместо 130-135. Снизилась цена продажи баклажана со 110-180 до 100-110 грн/кг.

Во фруктово-ягодном сегменте продолжает дорожать яблоко. Так, верхняя ценовая граница поднялась с 70 до 100 грн. Расширился диапазон цен на клубнику, которую отдавали по 110-180 гривень за килограмм, хотя неделей раннее цены были в диапазоне 120-170 грн.

Кроме того, садоводы приступили к продажам местной черешни нового урожая, при этом цены на нее самые высокие за последние 10 лет - 100-200 грн/кг.

Цены на черешню в Украине - главные новости

Неделю назад на рынке была только импортная черешня и цены были "астрономическими". Местами они достигали 1500 грн/кг. Одна из упаковок, которую заметили в Ривном, в которой было всего 11 ягод, стоила при этом 162,76 гривни.

По словам специалистов, высокие цены на черешню можно будет наблюдать, пока не появится закарпатская ягода. Последнюю могут продавать по цене "и 300, и 200, и даже 100 гривень за килограмм".

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