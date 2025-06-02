России будет сложно заменить самолеты, которые украинские силы повредили и уничтожили.

Украинская операция по уничтожению российской стратегической авиации может, по крайней мере, временно ограничить способность России наносить удары беспилотниками и ракетами дальнего радиуса действия по Украине. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Как отмечают аналитики, операция СБУ 1 июня была направлена ​​против самолетов Ту-95 и Ту-22М3, которые Россия использует для запуска крылатых ракет по Украине, а также систем дальнего радиолокационного обнаружения и управления, которые Россия использует для идентификации украинских систем ПВО и координации наведения российских истребителей.

При этом подчеркивается, что России, вероятно, будет сложно заменить самолеты, которые украинские силы повредили и уничтожили. Так, один из связанных с Кремлем военкоров ранее заявил, что Россия больше не производит шасси для бомбардировщиков Ту-95 и Ту-22, и отметил, что шасси невозможно заменить. The Economist сообщил 1 июня, что у России, вероятно, в общей сложности менее 90 действующих самолетов Ту-22, Ту-95 и Ту-160.

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При этом украинские источники отмечали, что Россия все чаще использует самолеты Су, а не стратегические бомбардировщики, для запуска крылатых ракет.

"Россия, вероятно, обратилась к самолетам Су, чтобы не рисковать своими стратегическими бомбардировщиками, что говорит о том, что Россия обеспокоена своим ограниченным количеством стратегических бомбардировщиков", - подытоживают аналитики.

При этом аналитики напоминают, что сбитие российского самолета А-50 ранее временно ограничило действия российской авиации над Украиной.

"Украинская атака 1 июня заставит российских чиновников рассмотреть возможность перераспределения российских систем ПВО для охвата гораздо более широкого диапазона территории и, возможно, развертывания мобильных групп ПВО, которые смогут быстрее реагировать на возможные аналогичные удары украинских беспилотников в будущем", - прогнозируют аналитики.

Операция "Паутина"

Как сообщал УНИАН, 1 июня Служба безопасности Украины (СБУ) провела масштабную спецоперацию под кодовым названием "Паутина", нанеся удары по пяти российским военным аэродромам в Иркутской, Мурманской, Ивановской и Рязанской областях РФ.

По данным СБУ, в результате операции поражен по меньшей мере 41 самолет - Ту-160, Ту-22 и Ту-95, убытки оккупантов оцениваются в более чем семь миллиардов долларов. В частности, согласно спутниковім снимкам, только на аэродроме "Белая" уничтожены 4 Ту-22М3, а также 3 Ту-95МС, и один Ту-95МС поврежден.

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