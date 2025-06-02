Надежды на прогресс мирных переговоров в Стамбуле угасают, - The Times

Россия затягивает переговоры, усиливая атаки на украинские территории. Киев призывает к санкциям.

Переговоры между Россией и Украиной в Турции, запланированные на понедельник, вряд ли приведут к прорыву после заявления президента Украины Владимира Зеленского об отсутствии серьезности со стороны Москвы, пишет The Times.

Делегации обеих стран должны обсудить потенциальное прекращение огня, которое остановило бы трехлетний конфликт, начатый полномасштабным вторжением России в Украину в феврале 2022 года.

Зеленский заявил, что Россия усиливает свои атаки на украинские территории и призвал США ввести новые санкции против Москвы "чтобы помочь приблизить мир".

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Главные требования Киева на переговорах - прекращение огня, освобождение большего количества пленных и возвращение похищенных украинских детей из России. Зеленский также повторил свой призыв к личной встрече с президентом Путиным и другими лидерами.

Марко Рубио, госсекретарь США, провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым о возобновлении переговоров в Стамбуле, но подробности не раскрываются.

Россия и Украина уже проводили переговоры в Стамбуле 16 мая, где договорились об обмене пленными "1000 на 1000" и подготовке меморандумов с требованиями прекращения огня.

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что Киев передал Москве свой меморандум и призвал Россию прекратить "попытки сделать встречу деструктивной".

"Страх россиян присылать Украине свой "меморандум" свидетельствует о том, что он, вероятно, наполнен нереалистичными ультиматумами, и они боятся признать, что тормозят мирный процесс", - отметили в МИД Украины.

Кремль в ответ заявил, что именно Россия инициировала новые переговоры. Сергей Лавров заверил, что российская делегация представит меморандум во время переговоров и "предоставит необходимые разъяснения".

Между тем специальный посланник президента США Кит Келлог раскритиковал Москву за отсутствие предварительного проекта меморандума:

"Мы не можем получить условия россиян. Мы до сих пор их не получили. Они обещали Трампу, Путин обещал, что он получит их через неделю. Через неделю они так и не прислали".

По данным Reuters, требования Путина включают письменное обязательство НАТО не расширяться на восток, отмена некоторых санкций и нейтральный статус Украины. В то же время источники из НАТО заявляют, что таких переговоров не ведется и предложение России не рассматривается.

Келлог добавил, что беспокойство Москвы относительно расширения НАТО "справедливое", но вступление Украины в альянс "не обсуждается".

Переговоры в Стамбуле - детали

Переговоры в Стамбуле 2025 - это очередной раунд мирных переговоров между Украиной и Россией, направленный на поиск путей прекращения длительной войны, начавшейся с полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Основными темами переговоров 2025 года являются прекращение огня, обмен пленными, возвращение похищенных украинских детей и определение условий будущего мирного урегулирования. Несмотря на надежды, перспективы достижения согласия остаются неопределенными из-за разногласий сторон и политических условий.

Сегодня должен состояться второй раунд прямых переговоров. Украинская делегация уже прибыла в Стамбул.

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