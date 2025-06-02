Он обошел своего конкурента Рафала Тшасковского с результатом 50,89% против 49,11%.

На президентских выборах в Польше победил Кароль Навроцкий. Национальная избирательная комиссия Польши обнародовала результаты подсчета 100% избирательных участков, сообщают Onet.pl, Gazeta wyborcza.

Директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий набрал 50,89% голосов избирателей и одержал победу во втором туре выборов президента Польши. Его оппонент - мэр Варшавы Рафал Тшасковский получил 49,11% голосов.

Выборы президента Польши - что известно

Президентские выборы в Польше 2025 года стали одними из самых напряженных за последние годы. Первый тур состоялся 18 мая, а второй - 1 июня. Во втором туре соревновались два кандидата с противоположными политическими взглядами:

Видео дня

Рафал Тшасковский - либеральный мэр Варшавы, представитель правящей коалиции "Гражданская платформа", сторонник европейской интеграции, реформ судебной системы и поддержки прав ЛГБТ+.

Кароль Навроцкий - консервативный историк, поддержанный оппозиционной партией "Право и справедливость", выступает за традиционные ценности, ограничение влияния ЕС и осторожную политику относительно вступления Украины в НАТО.

По данным экзитполов, оба кандидата имели практически равные шансы на победу. Начальные данные давали Тшасковскому 50,3% голосов, а Навроцкому - 49,7%. Однако более поздние опросы показали смену лидера: Навроцкий получил 51%, а Тшасковский - 49%.

Эти выборы имеют значительное влияние на политический курс Польши, ее отношения с ЕС и поддержку Украины.

Как сообщал ранее УНИАН, ранее Навроцкий заявил, что готов отказаться от поддержки вступления Украины в НАТО.

Вас также могут заинтересовать новости: