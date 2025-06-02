Сотрудники нацпарка готовят мобильный пункт охраны гнездовых поселений фламинго.

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" (Одесская область) покинули выбранное место гнездования сотни розовых фламинго, которых также называют фениксами, из-за людей, которые устроили рядом шумное веселье с употреблением алкогольных напитков. Об этом сообщил доктор биологических наук, сотрудник парка Иван Русев.

"Почти каждому украинцу известно, что розовые фламинго во время войны, уже несколько лет подряд, как выбрали местом гнездования парк "Тузловские лиманы". К сожалению они не имеют покоя от шумов войны и очень страдают. В прошлом 2024 году 400 гнезд было разрушено войной... Но обидно и то, что некоторые местные жители дополнительно создают неестественные мощные шумы и распугивание птиц", - рассказал ученый.

По его словам, несколько недель назад, фламинго в нацпарке выбрали для гнездования очень хорошее, и, на первый взгляд, безопасное место. Однако проблема заключается в том, что неподалеку от "дома", который выбрали редкие птицы, некоторые жители Дивизионской общины устроили неформальное давнее место отдыха. Как добавил Русев, главой общины является Валентин Скалозуб.

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"Вопреки мощным шумам войны, фламинго еще держались на выбранном ими месте, но на днях после "отдыха" местных, у которых был настоящий водочный "greenday", они покинули облюбованное место и начали путешествовать по Тузловским лиманам. Птицы ищут более надежное убежище. Ищем нарушителей режима охраны нацпарка и готовим надежный и мобильный пункт охраны гнездовых поселений фламинго в 2025 году", - отметил сотрудник парка.

Ученый обнародовал несколько фото, на которых можно увидеть, как выглядела заповедная местность до громкого "отдыха" неизвестных, и после него. Сначала территория была "усеяна" сотнями фениксов и напоминала ковер с розовыми жемчужинками.

"Так выглядел ландшафт песчаной пересыпи между лиманами Будуры и Шаганы с птицами до "greenday"", - констатирует Русев.

Однако сейчас красивое место опустело, на траве - только пустые бутылки от водки и пива.

Фламинго на "Тузловских лиманах"

Как писал УНИАН, в апреле в Национальный природный парк "Тузловские лиманы" (Одесская область) прилетели редкие птицы - розовые фламинго. Доктор биологических наук Иван Русев рассказал, что они путешествовали всю зиму по Европе и вернулись в Украину. На тот момент было 150 птиц, которые полетели искать на просторах лиманов уютные места для гнездования.

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