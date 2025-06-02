Рейтинг самых продаваемых моделей в мире в 2025 году возглавили автомобили Toyota. Об этом сообщает аналитический портал Focus2Move.
Наиболее популярной моделью по состоянию на апрель является Toyota RAV4, которая продемонстрировала рост на 0,5%. На втором месте оказалась Toyota Corolla, тогда как третью позицию занял Ford F-Series.
Toyota RAV4 является компактным полноприводным автомобилем класса SUV, запущенным в производство в Японии в 1994 году. Первое поколение позиционировалось как женский автомобиль для активного отдыха. В мае 2025-го дебютировала RAV4 шестого поколения.
ТОП-10 самых популярных авто в мире:
- Toyota RAV4 (+0.5%);
- Toyota Corolla (-13.6%);
- Ford F-Series (+17.4%);
- Tesla Model Y (-29.1%);
- Honda CR-V (+0,8%);
- Chevrolet Silverado (-5,1%);
- Hyundai Tucson (-0,5%);
- Toyota Camry (+4,1%);
- Toyota Hilux (+0,2%);
- Kia Sportage (+0.3%).
Автомобильный рынок - что говорят специалисты
Недавно эксперты назвали десятку лучших городских автомобилей с пробегом. В рейтинг попали Skoda Citigo, Hyundai i10, Volkswagen Up, Seat Mii, Kia Picanto, Suzuki Celerio, Ford Ka+, Toyota Aygo, Fiat 500, Peugeot 108. Лучшим из них считают Skoda Citigo, который может похвастаться приятной управляемостью и плавностью хода.
Также названы десять лучших недорогих универсалов с пробегом. В список попали, в частности, Skoda Octavia Combi, Volkswagen Golf Variant и Seat Leon ST.