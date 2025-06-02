Toyota RAV4 является компактным полноприводным автомобилем класса SUV, запущенным в производство в Японии в 1994 году.

Рейтинг самых продаваемых моделей в мире в 2025 году возглавили автомобили Toyota. Об этом сообщает аналитический портал Focus2Move.

Наиболее популярной моделью по состоянию на апрель является Toyota RAV4, которая продемонстрировала рост на 0,5%. На втором месте оказалась Toyota Corolla, тогда как третью позицию занял Ford F-Series.

Toyota RAV4 является компактным полноприводным автомобилем класса SUV, запущенным в производство в Японии в 1994 году. Первое поколение позиционировалось как женский автомобиль для активного отдыха. В мае 2025-го дебютировала RAV4 шестого поколения.

Видео дня

ТОП-10 самых популярных авто в мире:

Toyota RAV4 (+0.5%);

Toyota Corolla (-13.6%);

Ford F-Series (+17.4%);

Tesla Model Y (-29.1%);

Honda CR-V (+0,8%);

Chevrolet Silverado (-5,1%);

Hyundai Tucson (-0,5%);

Toyota Camry (+4,1%);

Toyota Hilux (+0,2%);

Kia Sportage (+0.3%).

Автомобильный рынок - что говорят специалисты

Недавно эксперты назвали десятку лучших городских автомобилей с пробегом. В рейтинг попали Skoda Citigo, Hyundai i10, Volkswagen Up, Seat Mii, Kia Picanto, Suzuki Celerio, Ford Ka+, Toyota Aygo, Fiat 500, Peugeot 108. Лучшим из них считают Skoda Citigo, который может похвастаться приятной управляемостью и плавностью хода.

Также названы десять лучших недорогих универсалов с пробегом. В список попали, в частности, Skoda Octavia Combi, Volkswagen Golf Variant и Seat Leon ST.

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