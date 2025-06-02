Если речь идет о межконтинентальной баллистической ракете, то все становится гораздо труднее, чем в случае с тактическими ракетами малого или среднего радиуса.

Недавно президент США Дональд Трамп объявил о намерении создать "Золотой купол" - систему противоракетной обороны нового поколения, которая должна полностью защитить Америку от стратегической ракетной угрозы. Издание SlashGear объяснило, в чем заключается сложность перехвата межконтинентальных баллистических ракет (МБР), и почему система защиты от них действительно может получиться "золотой".

"Хотя щит вокруг страны может казаться желанным, это не так легко, как просто заказать его и установить. Технологию, необходимую для перехвата МБР, сложно создать и развернуть, поскольку сбить их на удивление трудно", - пишет издание.

Первая проблема заключается в том, что МБР в момент атаки не является одним объектом в небе. Поднявшись в космос, такая ракета заходит на цель, выпуская несколько отдельных боеголовок и еще ряд фальшивых боеголовок-приманок, чтобы усложнить перехват. Поэтому, хотя чисто технически ракету возможно перехватить, на практике будет мало шансов нейтрализовать опасность, если ракета уже вышла на финальную часть траектории, которую также называют терминальной фазой.

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Это означает, что даже самая современная версия зенитно-ракетного комплекса Patriot не способна надежно перехватить МБР в терминальной фазе.

В прошлом США уже пытались создать противоракетный щит, и результатами этих усилий стал противоракетный комплекс THAAD - терминальная противоракетная оборона большой высоты. Однако и она не дает полной гарантии сбития МБР.

"Итак, на данный момент "Золотой купол" - это не столько реальность, сколько несбыточная мечта стоимостью 175 миллиардов долларов", - пишет SlashGear.

Физик из Иллинойского университета Фредерик Лемб объясняет, что перехват даже одной МБР с ядерной боеголовкой (а обычно этих боеголовок в такой ракете несколько) является чрезвычайно сложной задачей. И на практике способность делать это надежно до сих пор никем не была продемонстрирована. Ученый объясняет сложность этой задачи наглядной аналогией: сбивание МБР - это то же самое, что сбить одну пулю другой.

Проблемой здесь в частности являются большие расстояния и скорости. Чтобы перехватить МБР до ее терминальной фазы, ракете-перехватчику нужно подняться на высоту в несколько тысяч километров (!), чтобы встретить МБР, которая также движется с невероятной скоростью. При этом МБР может ставить препятствия, чтобы защититься от перехвата.

В худшем случае, если МБР успеет выпустить боеголовки и фальшивые цели-приманки, ракете-перехватчику придется определять, какую из целей сбивать. И в любом случае это уже будет уничтожение только одной цели из нескольких.

Текущая система противоракетной обороны США сосредоточена на средней фазе полета МБР, когда она уже сбросила свои, но еще не выпустила боеголовки и фальш-цели. Но даже на этой стадии перехват не является гарантированным.

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