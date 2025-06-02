Грэм стремится к новым жестким санкциям до саммита "Большой семерки".

Сенатор-республиканец Линдси Грэм, близкий союзник президента Дональда Трампа, заявил, что намерен добиться введения новых санкций против России до саммита Группы семи в середине июня.

Как пишет Bloomberg, в совместном заявлении Грэма с сенатором-демократом Ричардом Блюменталем говорится, что Европа и США должны предпринять шаги, чтобы остановить Китай и Индию от покупки дешевой российской нефти.

"К саммиту G-7 мы надеемся ввести санкции - в координации с Европой - чтобы дать недвусмысленный сигнал Китаю", - говорится в их заявлении. По их словам, законопроект о санкциях против России, направленный на прекращение финансирования военных операций России в Украине, теперь имеет 82 соавтора.

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В то же время пока неясно, готов ли Трамп принять более жесткие меры в отношении Москвы. Но в последние дни Трамп все чаще выражает недовольство президентом Владимиром Путиным.

При этом, как отмечает издание, законопроект Грэма, предусматривающий введение 500-процентных тарифов на импорт из стран, которые покупают российские нефтепродукты и уран, вероятно, вызовет хаос на нефтяных рынках.

Санкции против России

Американский сенатор Линдси Грэм предупредил, что Сенат готов ввести против Российской Федерации санкции, которые превратят ее в торговый остров. Его законопроект, в частности, предусматривает обложение 500% пошлинами любую страну, которая покупает московские энергоносители.

Ранее Грэм заявил, что Сенат США уже со следующей недели может начать рассмотрение законопроекта о введении разрушительных санкций против России и стран, которые покупают российскую нефть.

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