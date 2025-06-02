Две ракеты попали вблизи многоэтажек.

Сегодня утром Россия атаковала Харьков беспилотниками и ракетами, есть разрушения, пострадали люди.

Сначала мэр города Игорь Терехов сообщил, что в результате попадания БПЛА в Холодногорском районе возник пожар. Позже он уточнил, что повреждено здание гражданского предприятия, несколько частных домов и авто.

Впоследствии он сообщил, что россияне атакуют Харьков баллистикой.

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"Две баллистические ракеты ударили по Киевскому району... В Киевском районе попадание одной ракеты в дорогу... Вторая ракета ударила вблизи многоэтажек Киевского района. В домах повыбивало окна, повреждены фасады", - отметил он.

Впоследствии Терехов сообщил, что в результате ударов по Холодногорскому району трое пострадавших, однако уже вскоре их количество возросло до пяти, среди них семилетний мальчик.

Позже председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов написал, что в Холодногорском районе уже шестеро пострадавших, в помощи медиков нуждается еще один ребенок.

Обстрелы Украины

Президент Владимир Зеленский предупредил украинцев об опасности массированного удара после массированной атаки дронов на российские аэродромы, в результате которой под ударом которых оказалось более 40 единиц российской авиации, в том числе стратегические носители ракет.

Он также напомнил, что захватчики еженедельно увеличивали количество дронов-камикадзе, которые атаковали Украину - прошлой ночью Воздушные силы зафиксировали почти 500 БПЛА.

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