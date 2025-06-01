В православный праздник сегодня чествуют чудотворный образ Богородицы, а в народе день получил прозвище Никифор-дубодер.

2 июня по новоцерковному календарю вспоминают об одной из икон Божией Матери под названием Киево-Братская, которую считают чудотворной. Какой сегодня праздник в староцерковном календаре, о традициях дня, его приметах и поверьях - читайте в материале.

Какой праздник сегодня церковный по новому стилю

Известно, что образ чудесным образом явился еще в 1654 году и находился в церкви святых Бориса и Глеба города Вышгород (Киевская область). Спустя несколько лет храм разрушили, но святыня, пущенная по Днепру, оказалась на берегу Подола в Киеве. Там ее нашли и поместили в Братский монастырь.

В начале XX века монастырь закрыли и след иконы потерялся. Уже со временем было обнаружено, что список (копия) этой иконы, сделанный в XVIII веке, был передан в музей Киево-Печерской лавры. Ныне он находится в Национальном художественном музее Украины.

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Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю - в эту дату вспоминают обретение мощей святителя Алексея, митрополита Киевского и всея Руси и чудотворца, а также почитают Фалалея, Александра и Астерия, погибших за христианскую веру.

Киево-Братская икона Божией Матери - о чем молятся, обычаи дня, чего нельзя делать сегодня

Образ Киево-Братской Богородицы считается чудотворным. В молитвах к Божией матери обращаются с просьбами защитить от врагов страну и дом, исцелить от физических и душевных заболеваний. В народе считается, что Богородица - ближе всех к Господу и всегда помогает тем, кто обращается к ней с искренней молитвой.

2 июня в народе получил название Никифор-дубодер. В это время обычно в старину заготавливали дубовую кору. Считается, что сегодня нужно хорошо проветрить дом и принести домой березовые ветки - для счастливой и безбедной жизни.

Среди запретов даты - не следует ссориться, лениться, жадничать и завидовать.

По народным приметам сегодня не стоит заключать сделки, так как потеряешь в деньгах, купаться в открытых водоемах - это небезопасно, а также ходить на кладбище - можно оттуда принести негатив.

Приметы на 2 июня

Погодные приметы дня говорят об урожае:

дождь идет - будет плохой урожай зерновых;

духота стоит с утра - к ненастью;

соловей поет ночью - быть погожим денькам.

Также с этого дня обычно начинается покос.

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