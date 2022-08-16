Ему пришлось возвращаться в страну через Польшу.

В первый день полномасштабного вторжения Российской Федерации власти Польши пообещали Украине поддерживать ее до конца войны.

Об этом рассказал глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Дмитрию Гордону.

В ночь на 24 февраля он вылетел из Соединенных Штатов Америки в Стамбул.

"И тут я вижу новость, что в "Борисполе" самолет шел на взлетку – его развернули и назад припарковали. И я все понял. И написал сразу сообщение помощнику, что нужно перебивать билеты "Стамбул – Киев" на "Стамбул – Варшава" - вспомнил Кулеба.

Он рассказал, что в тот момент не смог сдержать слезы, так как осознал масштаб трагедии, которая развернется в Украине.

Уже в варашавском аэропорту посол Украины в Польше Андрей Дещица сказал, что его хочет принять польский президент Анджей Дуда.

"Я приехал в их совет национальной безопасности. Такая закрытая, закапсулированная комната. Там был президент Дуда, [тогдашний премьер Польши] Ярослав Качинский, все военные, карта уже была – все. Ну, так, был такой, важный, политический момент. Они говорят: "Смотрите. Мы будем с вами столько, сколько вы будете воевать", - вспомнил министр.

В ночь на 25 февраля Кулеба добрался до границы с Украиной, встретился там с родными и вернулся в страну.

Ранее Кулеба рассказал, о чем говорил с президентом США Джо Байденом за несколько дней до войны.

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