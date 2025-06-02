Отпор российской угрозе: Британия строит новый флот атомных лодок, - The Telegraph

Таким образом, Великобритания демонстрирует решимость не только обновить свою обороноспособность, но и приспособиться к реалиям современной войны.

Великобритания объявила о самой масштабной оборонной инициативе со времен Холодной войны. В рамках новой стратегии безопасности правительство обязуется строить одну атомную ударную подводную лодку каждые 18 месяцев, чтобы эффективнее противостоять угрозам со стороны России и Китая.

Об этом в понедельник заявил министр обороны Джон Гили, передает The Telegraph. По его словам, "угрозы растут, и мы должны действовать решительно, чтобы противостоять российской агрессии". Он также добавил, что британские подводники патрулируют круглосуточно, обеспечивая безопасность страны и союзников.

Что предусматривает план:

12 новейших подводных лодок класса SSN-AUKUS постепенно заменят нынешние лодки класса Astute.

Еще 4 новые подводные лодки Dreadnought заменят флот Vanguard, который отвечает за ядерное сдерживание.

Правительство впервые обнародовало масштаб инвестиций в программу суверенных ядерных боеголовок - 15 млрд фунтов.

Видео дня

Общее количество британских подводных лодок увеличится до 16 единиц.

Оборонная стратегия также предусматривает строительство 6 новых боеприпасных заводов и выделение 1,5 млрд фунтов стерлингов на увеличение производства артиллерийских снарядов, взрывчатки и закупку дополнительных 7000 единиц дальнобойного вооружения, в том числе беспилотников. Британия активно пополняет свои запасы после масштабной помощи Украине.

Ставка на новые технологии

Особое внимание уделяется развитию кибервойск и искусственного интеллекта. На эти цели будет направлено еще 1 млрд фунтов. Речь идет о создании нового кибернетического и электромагнитного командования, которое будет заниматься наступательными операциями в онлайн-пространстве.

"Клавиатура стала оружием войны", - заявил Гили, комментируя новую форму угроз в цифровую эпоху.

Также планируется создать дроны-камикадзе, которые в перспективе могут заменить традиционные боевые системы. По новой модели боевых сил, 20% будут составлять традиционные тяжелые силы, 40% - одноразовые дешевые дроны, и еще 40% - многоразовые, полностью автономные системы.

Новое поколение армии

Правительство стремится не только модернизировать технику, но и возродить культуру военной службы среди молодежи. Впервые за десятилетия в британских школах начнут преподавать ценности армии. Резервисты будут посещать школы по всей стране, чтобы знакомить учеников с возможностями в Вооруженных силах.

Этот шаг призван изменить ситуацию с хроническим недобором личного состава. Армия Великобритании сейчас насчитывает менее 73 000 военных - самый низкий показатель за десятилетие. И, как признал Гили, рост численности не планируется по крайней мере до следующего парламентского созыва.

Еще одним нововведением станет создание современной "домашней гвардии" - сил территориальной обороны, которые будут охранять стратегически важные объекты: электростанции, аэропорты, телекоммуникационные узлы. Формирование будет основано по образцу гвардии времен Второй мировой, которую тогда составляли преимущественно мужчины, непригодные к службе в регулярной армии.

Британия модернизирует армию

Решение Великобритании о масштабной модернизации вооруженных сил - не случайно. Оно стало реакцией на рост глобальных угроз, прежде всего со стороны России и Китая. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году, в Лондоне все чаще говорят об опасности гибридной войны, кибератак и подводного саботажа.

Также стало известно, что Великобритания хочет приобрести истребители, способные применять тактическое ядерное оружие, что станет значительным расширением политики сдерживания России.

Вас также могут заинтересовать новости: