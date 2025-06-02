Встреча запланирована сегодня днем.

Украинская делегация прибыла в Стамбул (Турция) с целью проведения второго раунда переговоров с делегацией Российской Федерации. Об этом спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий сообщил журналистам.

"Украинская делегация прибыла в Стамбул. Встреча запланирована сегодня днем", - сообщил Тихий.

Переговоры в Стамбуле

Накануне президент Украины Владимир Зеленский определил делегацию Украины для участия в переговорном процессе с международными партнерами Украины, а также с представителями Российской Федерации по достижению справедливого и устойчивого мира.

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Делегацию возглавил министр обороны Украины Рустем Умеров. Также в состав делегации вошли советник руководителя Офиса президента Украины Александр Бевз, заместитель начальника штаба Командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины Александр Дьяков, первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица и другие.

Зеленский определил задачи на ближайшее время, а также позиции Украины перед встречей в Стамбуле в понедельник. Во-первых, речь идет о полном и безусловном прекращении огня. Во-вторых - об освобождении пленных. В-третьих - о возвращении похищенных детей. Также для того, чтобы установить надежный и длительный мир и гарантировать безопасность, - важно готовить встречу на высшем уровне. по убеждению Зеленского, ключевые вопросы могут решить только лидеры.

Ранее, на первых с 2022 года переговорах делегаций Украины и России, которые состоялись 16 мая в Стамбуле, было договорено об обмене пленными по формуле "тысяча на тысячу".

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