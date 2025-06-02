Очевидно, что политическая борьба между ним и Трампом приобретает все более абсурдные формы.

Президент США Дональд Трамп на своей платформе Truth Social поделился теорией заговора о том, что Джо Байдена "казнили" еще в 2020 году и заменили на клона или робота, пишет NBC News.

В субботу вечером Трамп опубликовал сообщение анонимного пользователя, который утверждал, что Байден - это не человек, а "роботизированная бездушная сущность". Комментариев или объяснений к репосту Трамп не добавил, несмотря на то, что на него подписано почти 10 миллионов человек.

Белый дом пока не прокомментировал, почему Трамп решил распространить подобное заявление, и верит ли сам он в эту версию.

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Это далеко не первый случай, когда Трамп распространяет дезинформацию. Он годами продвигал фейковые теории заговора - в частности о своей победе на выборах 2020 года, которую, по его мнению, у него "украли". Он также поддерживал лживые утверждения о гражданстве Барака Обамы и неоднократно заявлял, что гаитянские мигранты "едят домашних животных".

Его союзники тоже не отстают: от заявлений о "глубинном государстве" до дезинформации о вакцинах. Министр здравоохранения из его администрации, Роберт Кеннеди-младший, даже повторял опровергнутые обвинения, что прививки вызывают аутизм.

На фоне новостей об агрессивном раке простаты у Байдена, Трамп и его окружение усилили критику президента, намекая на "сокрытие диагноза" и ставя под сомнение его психическое состояние. Даже использование автоматической ручки для подписания документов стало поводом для новых обвинений.

Сейчас Байден заявляет, что чувствует себя хорошо и не теряет чувство юмора, комментируя спекуляции о своей дееспособности.

Болезнь Джо Байдена - что известно

В мае 2025 года у президента США Джо Байдена обнаружили метастатическую форму агрессивного рака простаты.

Его команда заверила, что до того момента диагноза не было, а сам Байден заявил, что чувствует себя хорошо и в шутку ответил на сомнения относительно своего состояния.

Болезнь вызвала новую волну атак со стороны республиканцев, которые поставили под сомнение его способность управлять страной во время президентского срока. Однако Байден официально продолжал выполнять свои обязанности до 2024 года.

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