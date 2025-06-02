Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 41,84 грн, евро - 47,85 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 2 июня, вырос на 8 копеек и составляет 41,80 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал на 25 копеек и составляет 47,70 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,20 гривни, а евро - по курсу 46,70 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в понедельник не изменился и составляет 41,84 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 2 июня, вырос на 23 копейки - до 47,85 гривни.

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Нацбанк установил 2 июня официальный курс доллара к гривне на уровне 41,53 грн/долл., то есть гривня осталась на уровне предыдущего показателя.

Согласно данным на сайте регулятора, относительно европейской валюты гривна резко ослабила позиции. Официальный курс евро на понедельник установлен на уровне 47,07 грн за один евро, то есть гривня ослабла на 27 копеек.

По прогнозу директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тараса Лесового, коридоры валютных изменений со 2 по 8 июня будут в пределах 41,6-41,9 грн/долл. и 45,5-47 грн/евро на межбанке и 41,6-41,8 грн/долл. и 45,5-47 грн/евро на наличном рынке. Недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от начального понедельничного курса.

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