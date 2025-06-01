Дожди ожидаются на западе и местами в центральных областях.

В понедельник, 2 июня, в Украине будет очень тепло, но в некоторых регионах дождливо. Об этом говорится в прогнозе погоды от Укргидрометцентра в Facebook.

Так, кратковременные дожди, местами с грозами ожидаются ночью на Волыни, Львовщине и Закарпатье, днем в западных, Житомирской, Винницкой, местами Киевской, Одесской областях и в Крыму. На остальной территории осадков не предвидится.

Температура ночью предполагается 11-16°, в южной части до 19°. Днем воздух прогреется до 23-28°. В Карпатах несколько холоднее: ночью 7-12°, днем 18-23°.

Видео дня

Погода в Киеве

В столице 2 июня переменная облачность, без осадков, днем ​​по области местами кратковременный дождь, гроза.

Температура по области ночью 11-16°, днем ​​23-28°. В Киеве ночью 14-16°, днем ​​25-27°.

Погода на лето

По прогнозам Укргидрометцентра, в этом году погода в июне ожидается теплее, чем обычно. Средняя месячная температура предполагается 19 - 23°, что на 1,5 - 2° выше нормы. Что касается осадков, то их, за месяц выпадет 45 - 82 мм. Это, говорят синоптики, в пределах нормы (80 - 120%).

Синоптик Игорь Кибальчич рассказал, что самые жаркие дни традиционно будут в июле. Наиболее вероятный период с дневной температурой более +30° ожидается во второй половине месяца. Согласно прогнозу, в августе жаркая погода предполагается на большей части территории Украины, особенно в первой половине месяца.

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