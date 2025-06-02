При этом военные отметили, что сейчас работа стала более напряженной. Россияне подтягивают силы на границу с Украиной.

Артиллеристы 117-й бригады ТРО ВСУ, которые стоят на Сумском направлении, рассказали о ситуации на границе с Россией и новом наступлении россиян.

Артиллеристы ВСУ, позиции которых расположены в Сумской области на границе с Курской областью, соглашаются с данными СМИ о том, что оккупантам удается продвигаться в Сумской области благодаря большому количеству живой силы. Они отметили, что здесь мало механизированных штурмов, но очень много пехотных "накатов", пишет радио Свобода.

"Возможно, техника будет втягиваться вскоре. Но я думаю, что ее здесь очень мало", - сказал командир батальона 117-й бригады ТРО Андрей.

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Военный имеет данные о том, что РФ перебрасывает на Сумское направление часть войск из Донецкой области. Именно поэтому расчет гаубицы ведет стрельбу не только на срыв российских штурмов, но и по логистике врага.

"Сейчас работа стала более напряженной. У них там сосредоточение на границе", - сказал один из бойцов бригады.

Издание отметило, что за чашкой кофе в блиндаже военные среди прочего обсуждают и переговоры в Стамбуле и угрозы Кремля захватить шесть украинских областей. Но они не верят, что захватчикам это удастся, ведь украинцы уже научились воевать.

"Переговоры возможны, но нас история уже научила, начиная с 2014 по 2019 год, как ведутся переговоры. И, поверьте, в глазах этих ребят вы не найдете надежды на переговоры", - сказал командир батальона Андрей, а его побратимы подтвердили эти слова.

"В моем понимании конец войны - это когда у России будет полностью уничтожено желание когда-нибудь еще раз попытаться напасть на Украину. Когда я шел на войну, я готовился на пять лет минимум. Уже пошел четвертый год, я думаю, может еще, даст Бог, и закончится через полтора года. Хочется в это верить", - поделился военный.

Издание отметило, что на Сумщине засеяны поля, а военные даже шутят, что этот факт добавляет оптимизма.

"Люди верят, что мы будем стоять. Люди увидели на некоторых направлениях, что мы не идем назад. Плюс местные между собой общаются, и это работает, как сарафанное радио: Алло, что там, бежим - не бежим? Помогаем, ремонтируем, что-то донатим, можно ли сеять поле? Мы говорим: все окей. Вот вам ссылка на собрание, а поле сеять можно. Мы здесь уже как вневедомственная охранная компания", - рассказал Андрей.

Ситуация на Сумском направлении

Оккупанты продолжают попытки продвинуться вглубь украинской территории. В частности, враг продвинулся в Сумской области. Мониторинговый проект DeepState сообщил, что враг оккупировал Владимировку.

А 31 мая на Сумщине объявили об обязательной эвакуации еще 11 населенных пунктов. В областной военной администрации призвали людей не медлить с выездом.

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