На портретах эпохи Средневековья и позднее можно заметить такие воротники.

Средневековье - это период в истории, который разделен на три части - раннее, высокое (классическое или центральное), а также позднее. Каждому из этих времен были присущи свои традиции, культурные особенности и даже модные тенденции. Широкий отложной воротник в средневековой одежде появился уже к концу эпохи - примерно в XVI веке. Рассказываем, кто и зачем его носил.

Как называется гофрированный воротник Средневековья

Первое слово, которое стоит запомнить - это "колет", в переводе с французского "воротник". Так в XVI веке стали называть широкий отложной воротник в Средневековой одежде. Позднее, в XVII столетии термин "перекочевал" в армию - европейцы именовали колетом кожаный жилет поверх дублета, а в российской армии того времени колетом был короткий мундир из белого сукна. Понравилось слово и танцорам - его использовали, чтобы дать название верхней части костюма танцора в классическом балете.

Второй термин, относящийся к теме - "горгера". Это тоже отложной широкий воротник в Средневековой одежде, но между этими двумя элементами гардероба есть существенная разница.

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Колет шился из ткани, часто плотной (шерсть, сукно, шелк), иногда с украшениями, мог быть отложным или стоячим, но всегда - частью основного изделия. Мог использоваться для утепления или как составляющая костюма.

Горгеру делали из льна, батиста или кружева, дополнительно сильно накрахмаливали, чтобы воротник "стоял". Такой элемент одежды был исключительно декоративным и никакой другой функции не выполнял. Важно и то, кто носил горгеру - воротник можно было увидеть в платьях и костюмах аристократии, как признак высокого статуса человека.

Зачем носили горгеру в Европе

Мы уже выяснили, как называется широкий воротник, который открывает шею, предлагаем детально разобраться, для чего он был нужен. Первый элемент гардероба похожего кроя был обнаружен в XIII веке - тогда мужчины стали носить рубашки с мягкими рюшами возле шеи. Затем, по легенде, некая зажиточная испанка обмотала вокруг своей шеи кружевной толстый платок, чтобы скрыть возрастные морщины. Испанским аристократам такой модный ход пришелся по душе, и во времена короля Филиппа II стали носить первые кружевные воротники, назвав их "горгеры" или "воротники-раф". Сперва, в 1560-х годах воротник открывал шею, но уже через 10 лет изменил фасон и стал закрытым. К 1580-м годам горгера увеличилась настолько, что ей необходим был поддерживающий каркас. Так, в XVI веке испанская аристократия щеголяла друг перед другом огромными воротниками 25-30 сантиметров в диаметре.

Складки на горгере необходимо было укладывать, делали это стальными или деревянными палочками. Само по себе изделие стоило довольно дорого, потому что шилось из кружева - его цена в XVI веке "кусала" даже богачей. Кроме того, воротник крахмалили, чтобы он хорошо держал форму и был как можно жестче. Крахмал, который тогда использовали модники, был не таким, каким мы знаем его сейчас - он имел желтоватый оттенок. Из-за этого и горгера окрашивалась в кремовый цвет. Некоторые умельцы при накрахмаливании воротника добавляли в воду шафран - так ткань становилась золотистого цвета. Также могли использовать различные натуральные красители, добиваясь ярких оттенков, вроде розового или лилового.

Существует теория, что вилку, как столовый прибор, изобрели именно благодаря горгере. Все из-за неудобства ношения такого модного аксессуара - свободно крутить головой было невозможно, как и наклонять ее. Модники не могли аккуратно есть, не испачкав одежду, пришлось изобретать то, что поможет принимать пищу без вреда для наряда - таким приспособлением и стала вилка.

В XVII король Филипп IV горгеру запретил, испанской аристократии пришлось умерить свой пыл в отличие от германских богачей и модников - там кружевной воротник был востребован до XVIII века. А в Испании запрет короля привел к отсутствию спроса, а значит и предложения - портные перестали шить некогда модный элемент гардероба, а рост диаметра самой горгеры остановился. Жесткий накрахмаленный воротник довольно быстро уступил место мягкому отложному.

Интересно, что вплоть до начала XIX столетия, то есть, практически двести лет, никто о горгере не вспоминал. Однако потом модный в Средние века воротник-раф снова покорил сердца аристократов и прочно укрепился как часть повседневного гардероба в стиле "ампир".

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