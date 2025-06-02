Звонок состоялся по просьбе России.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио в воскресенье провели телефонный разговор после масштабной украинской атаки по российским аэродромам.

При этом в Госдепартаменте США отметили, что звонок состоялся по просьбе России

"Госсекретарь Марко Рубио по просьбе России поговорил с министром иностранных дел России Лавровым. Госсекретарь Рубио повторил призыв президента Трампа к продолжению прямых переговоров между Россией и Украиной для достижения прочного мира", - говорится в сообщении.

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При этом росСМИ пишут, что Лавров и Рубио обсудили перспективы урегулирования войны в Украине и российско-украинские переговоры, намеченные на понедельник в Турции.

"Обсуждалась ситуация, связанная с украинским кризисом", — говорится в заявлении россифского МИД.

При этом в России также сообщают, что Рубио якобы "выразил соболезнования" в связи с гибелью людей в результате подрыва двух мостов в Курской и Брянской области.

Удар по россии 1 июня

Как известно, вчера Россия подверглась стратегическим ударам - Служба безопасности Украины реализовала масштабную операцию "Паутина", направленную на уничтожение самолетов стратегической авиации РФ.

По данным СБУ, поражен по меньшей мере 41 самолет, убытки оккупантов оцениваются в более чем семь миллиардов долларов. Речь идет о самолетах Ту-160, Ту-22 и Ту-95.

Кроме того, в ночь на 1 июня в Брянской и Курской областях обвалились автомобильные мосты. В первом случае обломки упали на пассажирский поезд, который проходил под ним.

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